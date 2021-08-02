МОК признал, что все допинг-пробы российских спортсменов чисты. Однако заявления о нечестной игре продолжают сыпаться на россиян. Чаще всего нападки поступают от зарубежных политиков стран-соперниц на Олимпийских играх или от проигравших атлетов. А вот извинения звучат куда тише.

У российских спортсменов в Токио не обнаружили допинга. Международный олимпийский комитет признал, что все пробы были чисты. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс признался, что на Олимпиаде-2020 провели самую масштабную программу тестирования в истории.

Спортсмены сборной России — единственные, кто подвергается постоянным обвинениям в использовании допинга. Гендиректор антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов российских спортсменов. Американец раскритиковал МОК и заявил, что «Россия продолжает скрывать мошенничество».

Международный олимпийский комитет не стал реагировать на эти высказывания, отказавшись от оценок и комментариев. Зато в Госдуме напомнили, что Тайгарт знаменит своими антироссийскими взглядами.

Олимпийский «фильм ужасов»

Американец не одинок в своих заявлениях. Требования не допускать Россию к Олимпиаде начались еще за полгода до соревнований. Немецкий журналист Хайо Зеппельт заявил, что МОК подрывает решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

После начала Олимпийских игр россиян продолжали пытаться выгнать из Токио. Британский депутат Боб Сили призвал дисквалифицировать российских спортсменов, ведь они «превратили Олимпиаду в фильм ужасов», процитировала политика The Telegraph.

К травле подключились коллеги-спортсмены. Например, американский пловец Райан Мерфи, усомнившийся в честности победы россиянина Евгения Рылова на дистанции 200 метров на спине, заявил, что испытывает огромную психологическую нагрузку, соревнуясь «в заплыве, который, вероятно, не является „чистым“».

Его поддержала соотечественница Лилли Кинг. Спортсменка рассказала журналистам, что российской сборной не место на Олимпиаде в Токио. По мнению пловчихи, это испортило Райану Мерфи его олимпийский опыт, сообщил Yahoo Sport.

Извинения или пиар

Однако, как показывает практика, резкие заявления и обвинения звучат лишь после того, как российские спортсмены обыгрывают своих соперников. К счастью, большинству хватает мужества достойно проигрывать, доказывая, что спорт все-таки вне политики.

Но стоит начать задавать уточняющие вопросы, как оказывается, что все имели в виду что-то другое. Тот же Райан Мерфи позже заявил, что вопрос о допинге в плавании ему задали в крайне неподходящий момент и он не делал никаких отсылок к конкретным странам и спортсменам, а смысл сказанного потерялся при переводе, написал «Матч ТВ».

Ссылается на трудности перевода теперь и чилийский журналист Себастьян Намиас. Он посчитал уместным спросить российского теннисиста Даниила Медведева о том, как спортсмен относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Чилийцу пришлось извиняться.

Впрочем, некоторые эксперты считают, что такие нападки — всего лишь часть шоу, в которое давно превратился большой спорт. Громкие заявления на злободневные темы — способ привлечь внимание широкой общественности к своей персоне.

Забрали флаг, гимн и медведей

Сборная России представлена на Олимпиаде в Токио с серьезными ограничениями. Спортсмены выступают не от страны, а как команда Олимпийского комитета России — Russian Olympic Committee, или ROC. Кроме того, атлетов постоянно проверяют на допинг.

Россиянам также запретили использовать государственные флаг и гимн. Вместо них — флаг ОКР и музыка П. И. Чайковского. Сборной по синхронному плаванию запретили использовать на купальниках изображение медведя и заставили убрать из композиции слово Russia.

Все это стало ответом на нарушение Россией антидопинговых правил.