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    05 августа 2021, 11:53

    Российского олимпийца дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе

    Андрей Иванов

    Судьи дисквалифицировали российского легкоатлета Василия Мизинова во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров.

    Российского олимпийца дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе

    Он прошел более половины дистанции и двигался к финишу в группе лидеров. Мизинова дисквалифицировали после третьего предупреждения за нарушение техники ходьбы. Василию Мизинову 23 года. Он стал серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в 2019 году в Катаре на этой же дистанции.

    Ранее стало известно, что мужская сборная России по волейболу пробилась в финал Олимпийских игр в Токио после победы над бразильцами со счетом 3:1. Заслуженный тренер России Владимир Алекно в беседе с «360» заявил, что российские волейболисты станут чемпионами Олимпиады, так как такой сильной по составу команды у РФ еще не было.

    Также в четверг, 5 августа, российский боксер Альберт Батыргазиев взял олимпийское золото в весовой категории до 57 килограммов. Он побил американца Дюка Рэгана. Батыргазиев победил спортсмена из Соединенных Штатов со счетом 3:2. Теперь у сборной ОКР 15 олимпийских медалей высшей пробы.