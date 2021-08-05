Российского олимпийца дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе

Судьи дисквалифицировали российского легкоатлета Василия Мизинова во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров.

Он прошел более половины дистанции и двигался к финишу в группе лидеров. Мизинова дисквалифицировали после третьего предупреждения за нарушение техники ходьбы. Василию Мизинову 23 года. Он стал серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике в 2019 году в Катаре на этой же дистанции.

Ранее стало известно, что мужская сборная России по волейболу пробилась в финал Олимпийских игр в Токио после победы над бразильцами со счетом 3:1. Заслуженный тренер России Владимир Алекно в беседе с «360» заявил, что российские волейболисты станут чемпионами Олимпиады, так как такой сильной по составу команды у РФ еще не было.

Также в четверг, 5 августа, российский боксер Альберт Батыргазиев взял олимпийское золото в весовой категории до 57 килограммов. Он побил американца Дюка Рэгана. Батыргазиев победил спортсмена из Соединенных Штатов со счетом 3:2. Теперь у сборной ОКР 15 олимпийских медалей высшей пробы.