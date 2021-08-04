Каратистка Чернышева не выступит на ОИ из-за положительного теста на коронавирус

Российская каратистка Анна Чернышева не будет выступать на Олимпиаде из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщили в Федерации каратэ России.

Чернышева была единственной каратисткой, отобравшейся от России на Олимпийские игры в Токио.

«Очень грустная новость пришла из Японии — наша каратистка Анна Чернышева не сможет выступить на Олимпиаде! Ее обязательный для всех участников Игр тест на СOVID-19 оказался положительным. Таким же неутешительным оказался и контрольный тест», — говорится в сообщении в Instagram ФКР.

В организации поблагодарили Чернышеву за олимпийскую лицензию, отметив, что и она сама, и ее тренер Александр Юдин прошли огромный путь к Играм и сделали все, что было в их силах.

«Мы понимаем, как тебе сейчас нелегко, и очень хотим поддержать всей Федерацией! Восстанавливайся, возвращайся, ждем тебя на татами», — добавили представители организации.

Информацию о состоянии здоровья Чернышевой в ФКР при этом не сообщили. Во Всемирной федерации каратэ снятие россиянки с соревнований пока не прокомментировали.