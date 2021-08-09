Глава ОКР рассказал, вернут ли флаг и гимн России на ОИ-2022

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что российские спортсмены на предстоящей зимней Олимпиаде в Пекине выступят под флагом ОКР. Вместо гимна золотые медалисты будут слушать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

На финальном этапе согласования находится форма спортсменов, рассказал РИА «Новости» Поздняков.

«Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на официальных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», — сказал глава ОКР.

В воскресенье, 8 августа, Олимпийские игры в Токио были официально закрыты. Российские спортсмены смогли завоевать 71 медаль, из которых 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Это лучший результат россиян по общему количеству медалей с Олимпиады 2004 года в Афинах. Глава ОКР назвал выполненной задачу россиян на Олимпиаде.

Запрет использования на крупных международных соревнованиях действует до 16 декабря 2022 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Это первый город в истории Игр, который примет не только летние, но и зимние игры.