Аверина раскрыла, как Винер-Усманова отреагировала на спорное судейство во время Олимпиады

Гимнастка Дина Аверина рассказала, как на отсутствие золотой медали в копилке России по этой дисциплине на Олимпиаде отреагировала главный тренер сборной РФ и глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Об этом сообщил ТАСС.

По словам гимнастки, тренер поддержала подопечных в трудной ситуации.

«Ирина Александровна Винер-Усманова первой поддержала нас после выступления. И сравнила это с тем, как засудили Алексея Немова. Мы стараемся посмотреть, прочитать все, что российские болельщики нам пишут, и ответить каждому на слова поддержки», — сказала Аверина.

Дина Аверина взяла серебро в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Золото забрала израильтянка Лина Ашрам, которая во время выступления уронила ленту, написала «Газета.ru». Решение судей многие сочли политизированным.