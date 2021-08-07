Винер-Усманова назвала несправедливым судейство в художественной гимнастике на Олимпиаде

Дина Аверина выиграла Олимпийские игры в Токио, считает российская команда. Судейство в финале было вопиющей несправедливостью. Это был позор. Такое заявление в разговоре с RT сделала глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Дина не проиграла, она выиграла. Но, к сожалению, судейство было вопиющей несправедливостью. <…> Дина Аверина сделала все чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать», — прокомментировала ситуацию тренер.

По ее словам, этот олимпийский финал в индивидуальном многоборье — позор художественной гимнастики.

Ранее стало известно, что российские гимнастки закончили олимпийский турнир без личных золотых медалей впервые с 1996 года. Судьи назвали чемпионкой Линой Ашрам из Израиля. В финале она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина получила 107,650 балла, а Алина Гарнасько из Белоруссии — 102,700. Протест сборной на оценку последнего упражнения российской спортсменки отклонили.