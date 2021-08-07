Российская гимнастка Дина Аверина, которую засудили в финале личного многоборье по художественной гимнастике на Играх в Токио, предчувствовала, что не получит заслуженных оценок. По ее словам, чуда не произошло.

«Я знала все оценки по ходу выступления, я не смогла понять судейство, раньше я все делала, и мне ставили оценки, сейчас я делаю, а мне не ставят. Считать оценки бессмысленно, я выходила спокойно, меня не трясло. <…> Я сразу же поняла, что мне не поставят [оценки выше, чем у Ашрам], чуда не произошло, к сожалению», — сказала Аверина со слезами на глазах в эфире «Матч ТВ».

Она добавила, что пока не будет принимать никаких решений, так как нужно сначала успокоиться и все хорошо обдумать. Она призналась, что несправедливое решение судей ее расстроило и обидело.

В субботу, 7 августа, в Токио завершился финал личного многоборья по художественной гимнастике. Золотую медаль отдали израильтянке Линой Ашрам. Дина Аверина оказалась на втором месте с разницей в 150 тысячных балла. Бронза досталась Алине Гарнасько из Белоруссии.