Российские саблистки лишили Францию золота на Олимпиаде

Женская сборная России по фехтованию на саблях завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. Это стало 37-й наградой в активе россиян на Играх.

Российские саблистки Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная) одержали победу в финальной схватке с французскими соперницами и принесли в копилку сборной золотую медаль. Решающая встреча завершилась со счетом 45:41, сообщило РИА «Новости».

Путевку в финал саблистки завоевали, одержав победу над южнокорейской командой. Россиянки победили со счетом 45:26.

Это вторая олимпийская победа российских саблисток. Впервые спортсменки взяли золото на Олимпиаде в Рио. Тогда в составе команды выступали Юлия Гаврилова, Екатерина Дьяченко, Яна Егорян и Софья Великая, которая теперь стала двукратной олимпийской чемпионкой.

София Позднякова ранее уже завоевала золотую медаль в личном турнире, а Софья Великая — серебряную.

Сборная России занимает четвертое место в медальном зачете. Россияне завоевали в Токио 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых медалей.