Хоркина заявила, что Аблязин заслужил более высокую оценку на Олимпиаде

Спортсмен Денис Аблязин занял второе место на соревнованиях в опорном прыжке на летних Олимпийских играх в Токио. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина заявила, что спортсмен получил незаслуженно низкую оценку. Об этом сообщил RT.

«Лично мне показалось, что оценку Денису чуть поджали. Но нужно понимать: при равном качестве исполнения элемента все решает доскок. Доскока у Дениса не получилось. А в этом случае очень трудно предъявлять кому-то претензии», — заявила спортсменка.

Хоркина отметила также, что не знает, солидарны ли с ней во мнении российские тренеры. По ее словам, они имеют право оспорить оценку.