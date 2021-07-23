Российские спортсмены вышли под флагом ОКР на церемонии открытия Олимпиады

Флаг Олимпийского комитета России (ОКР) пронесли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Фото и видео с места события появились в Telegram-канале ОКР.

На опубликованных кадрах видно, что женская часть российской делегации одета в красные костюмы с черными поясами, чем-то напоминающие японские кимоно. Мужчины вышли в темных костюмах, белых рубашках и тонких черных галстуках. В соответствии с санитарными правилами все присутствующие в масках.

На стадион российская делегация вышла под номером 77 после представителей Сан-Марино. Все команды появлялись на стадионе в соответствии с японским алфавитом. Всего в команде от России на стадион вышли 335 человек.

Из-за действия санкций, введенных Всемирным антидопинговым агентством, российские спортсмены не будут выступать под российским флагом и гимном. В случае победы на торжественной церемонии прозвучит музыка из первого концерта Петра Чайковского.

Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр проходит при пустых трибунах. Организаторы не допустили зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.