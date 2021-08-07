«Это не спорт». Кабаева назвала опасным прецедентом судейство на выступлении Авериной

Признание победителем спортсмена, который совершил ошибку, а проигравшим — выступившего безупречно — это опасный прецедент в истории мирового спорта. Об этом заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга Национальная Медиа группа Алина Кабаева.

Так она прокомментировала серебряную медаль российской спортсменки Дины Авериной, которая уступила 0,15 балла израильской спортсменке Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

«Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями», — привел цитату Кабаевой «Спорт-экспресс».

Олимпийская чемпионка напомнила, что спортсменов из художественной гимнастики невозможно обвинить в допинге. Но нашли другой метод воздействия, для которого использовали судей.

«Похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали», — не исключила Кабаева.

Она подчеркнула, что повторение такой ситуации приведет к разрушению олимпийских принципов и самих Игр. Потеряется сам интерес к честному состязанию талантов.

«Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте», — заявила она.

Олимпийский комитет России направил запрос руководству Международной федерации гимнастики о формате судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что хочет получить ответы по целому ряду вопросов.