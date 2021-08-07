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    07 августа 2021, 21:02

    «Это не спорт». Кабаева назвала опасным прецедентом судейство на выступлении Авериной

    Анатолий Минкин

    Признание победителем спортсмена, который совершил ошибку, а проигравшим — выступившего безупречно — это опасный прецедент в истории мирового спорта. Об этом заявила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга Национальная Медиа группа Алина Кабаева.

    «Это не спорт». Кабаева назвала опасным прецедентом судейство на выступлении Авериной

    Так она прокомментировала серебряную медаль российской спортсменки Дины Авериной, которая уступила 0,15 балла израильской спортсменке Линой Ашрам, уронившая ленту в последнем выступлении.

    «Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами. И я сочувствую судьям, которые, как мне кажется, долго боролись со своей совестью и одержали над ней победу. Может быть, через некоторое время появятся мемуары, где об этом будет рассказано с подробностями», — привел цитату Кабаевой «Спорт-экспресс».

    Олимпийская чемпионка напомнила, что спортсменов из художественной гимнастики невозможно обвинить в допинге. Но нашли другой метод воздействия, для которого использовали судей.

    «Похоже, что главной задачей на сегодняшних соревнованиях было не оценить, кто быстрее, выше и сильнее, а найти возможность лишить Россию золотой медали», — не исключила Кабаева.

    Она подчеркнула, что повторение такой ситуации приведет к разрушению олимпийских принципов и самих Игр. Потеряется сам интерес к честному состязанию талантов.

    «Надеюсь, этого не произойдет. Не получится! Настоящий спорт будет жить до тех пор, пока есть настоящие спортсмены и судьи, пока есть те, кто спорт любит больше, чем политику, себя и свои частные интересы в спорте», — заявила она.

    Олимпийский комитет России направил запрос руководству Международной федерации гимнастики о формате судейства в художественной гимнастике на Играх в Токио. Глава ОКР Станислав Поздняков заявил, что хочет получить ответы по целому ряду вопросов.