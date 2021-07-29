Эмоции как топливо. Скандал с чилийским журналистом и «клеймом» на ОИ получил незаслуженное внимание

Российский теннисист Даниил Медведев потребовал удалить чилийского журналиста, спросившего о «клейме обманщиков, которое несут русские». За спортсмена вступились чиновники и депутаты. За два дня скандал набрал обороты вплоть до того, что от МОК требуют отнять аккредитацию журналиста. Конфликт получил лишнее внимание из-за стресса, эмоций и трудностей перевода.

Во время общения Даниила Медведева с прессой чилийский журналист Себастьян Варела Намиас спросил, как спортсмен относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Возмущенный россиянин отметил, что впервые в жизни не будет отвечать на вопросы интервью. Негодование Медведева разделили спортивные чиновники.

После этого случая делегация России обратилась в оргкомитет Игр по поводу журналиста из Чили. От депутатов Госдумы РФ звучали мнения, что представителю СМИ не хватает воспитания и уважения к одному из важнейших спортивных событий на планете. Были и те, кто заподозрил, что провокация стала реакцией на победы россиян на Олимпиаде.

Между тем пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов заявил, что они не занимаются скандалами и запретами. Хотя еще до начала Игр стало известно, что ОКР выдал спортсменам сборной инструкцию с ответами на возможные неудобные вопросы журналистов. Наиболее частый вариант был No comment, сообщила kр.ru.

Трудности перевода

Себастьян Варела Намиас уже несколько раз объяснял, что история с Даниилом Медведевым — большая ошибка и российский теннисист просто неправильно понял его. По словам журналиста, он использовал слово stigma — «клеймо», но все решили, что он назвал спортсмена «читером», то есть обманщиком. Стоит отметить, что в английском языке у слово stigma коннотация не настолько негативная, как у слова «клеймо» в русском.

Намиас утверждает, что хотел лишь узнать, чувствует ли Даниил и остальные российские олимпийцы в Токио себя жертвами предыдущих поколений нарушителей, сообщил «Спорт-Экспресс». Видимо, злую шутку сыграл тот факт, что английский язык был неродным для обоих собеседников.

О Себастьяне Вареле Намиасе известно лишь то, что он представляет чилийское издание La Tercera. Газета появилась в Сантьяго в 1950 году. Лишь после 2003 года La Tercera ушла от формата таблоида и стала специализироваться на освещении политических, деловых и экономических событий.

Наглецов нужно осаживать

Спортивный журналист Борис Ходоровский признался «360», что сразу вспомнил случай в финале Кубка Дэвиса в Москве. Андре Агасси, олимпийский чемпион и обладатель всех титулов Большого шлема, не смог выступить из-за травмы, но приехал поддержать своих товарищей. Прославленный теннисист пользовался вниманием, и его пригласили на пресс-коференцию.

По ходу общения со СМИ Агасси синхронно переводили вопросы, один из которых показался ведущему встречи провокационным, рассказал Ходорковский. Вопрос хотели снять, но теннисист заявил: «Не бывает провокационных вопросов — бывают люди, которые не могут осадить наглецов. Так вот, я к таким не отношусь».

«Мне кажется, что это очень показательная реакция со стороны Агасси, который считал общение с прессой частью своей профессии. Понятно, что Медведев после тяжелейшего матча был взвинчен. Понятно, что он читал методическую инструкцию, которую выдал ОКР. Но мне кажется, не стоит раздувать эту ситуацию», — отметил Ходоровский.

Медаль будет достойным ответом

И если можно понять поведение российского теннисиста, то дальнейшее развитие ситуации — обсуждение в Госдуме, протест, поданный Олимпийским комитетом России в МОК, — выглядит странно. По мнению Бориса Ходоровского, журналист имеет право задать любой вопрос. А спортсмен имеет право не отвечать на вопросы.

«К тому же чилиец напомнил, что накануне задавал такой же вопрос другим спортсменам и получил вполне достойный ответ. Я думаю, что Даниилу стоит сосредоточиться на теннисе. А ответами по поводу допинга, Крыма, читерства должны заниматься специально обученные люди», — сказал спортивный журналист.

Борис Ходоровский отметил, что, к сожалению, в российской делегации многие пресс-атташе используют свою поездку на Олимпиаду для решения личных задач, в то время как они должны быть посредниками между спортсменами и журналистами. Каждый должен заниматься своим делом. И лучшим ответом Медведева будет завоевание олимпийской медали.

МОК аккредитации не лишит

Спортивный обозреватель Сергей Дадыгин в беседе с «360» отметил, что Даниил Медведев был слишком эмоционален после тяжелого матча. Спортсмен нормально относится к журналистам, но, по мнению собеседника, вопрос и вправду был провокационный.

«Какое клеймо и каких обманщиков? При чем тут теннисист, который только что провел тяжелый матч и выиграл? В жару невыносимую, три раза оказывали помощь медики Даниилу. И после такого матча услышать такой вопрос, явно с подтекстом. Конечно, это вывело спортсмена из себя», — сказал Дадыгин.

Обозреватель также добавил, что чилиец сразу струхнул и исчез. Ясно, что журналистам всегда хочется «жареного». Но спортсмен не дал для этого повода и просто прекратил общение.

Дадыгин считает, что после такого случая забрать аккредитацию журналиста оргкомитет не может: вопрос чилийца не является нарушением.

Собеседник отметил, что требование политиков призвать к ответу журналиста звучит немного популистски. Но все равно российских спортсменов нужно защищать: на них оказывают колоссальное давление. И выступающие на Олимпиаде в Токио не имеют никакого отношения к допинговому скандалу.