Познер заявил о заслуженном наказании России за применение допинга

Телеведущий Владимир Познер заявил, что Россия сама виновата в отношении к себе в спортивном мире. А в серебре Дины Авериной, по мнению журналиста, может быть виновата политика.

«На мой взгляд недостаточно, не публично, непонятно были наказаны люди, которые имели отношение к распространению допинга, знали о его существовании, но не боролись с ним», — рассказал Познер в интервью «Матч ТВ».

Поэтому к России так и относятся в спортивном мире, и она, по мнению журналиста, это заслужила. Познер отметил, что многие люди, имеющие отношение к спорту в России, признаются в широком применении допинга. При этом страна отрицала, когда это раскрыли.

«Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх?», — отметил телеведущий.

Телеведущий не исключил, что проигрыш Дины Авериной в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио является следствием этого. Он считает результаты соревнований несправедливы по отношению к нашей спортсменке.

«Человек судит, но это десятые и сотые доли балла. Могут быть личная симпатия, антипатия, которые также влияют на человека. Люди есть люди. Я считаю», — сказал он.