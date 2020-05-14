Коронавирус в России и в мире. Главное на 14 мая

Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет 4 336 973 человек. Всего погибло 296 525 человека. В России количество выявленных случаев превысило 242 тысячи. По всему миру из-за COVID-19 люди подают иски против властей. Последние новости за сутки о коронавирусе в России и в мире — в материале «360».

В России

Россия перешагнула рубеж в 242 тысячи зараженных. За последние сутки выявлено 10 028 новых случаев. Почти у половины зараженных болезнь проходила бессимптомно. Около 1,5 тысячи пациентов находятся в тяжелом состоянии. Они подключены к аппаратам вентиляции легких.

Глава здравоохранения Михаила Мурашко сообщил, что первые клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России уже в июне. После этого можно будет понять срок их практического применения.

Безработицу в России нельзя назвать угрожающей. Сейчас в России насчитывается 1,4 миллиона безработных. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, власти прогнозировали увеличение количества безработных людей в стране.

Выпускные балы в российских вузах в этом году предложили провести в онлайне. Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, мероприятия вряд ли получится провести традиционно.

В школах в новом учебном году появятся дополнительные правила. Роспотребнадзор выпустил рекомендации с требованиями к учебным заведениям. Ученики не будут больше выходить все вместе на перемены, а расписание станет индивидуальным для каждого класса.

В Москве от коронавирусной инфекции вылечилась уникальная пациентка. На момент выписки ей исполнилось 100 лет.

В Свердловской области с 19 мая возобновят свою работу все магазины, торговые центры и уличные кафе. Фуд-корты, развлекательные зоны торговые центры и кинотеатры пока остаются закрытыми.

Ученые из Краснодарского края рассказали об изобретении специальных нанонитей. Они притягивают микрочастицы коронавируса и «запирают» его. При помощи этого изобретения можно изготавливать маски и перчатки, не пропускающие инфекцию.

В Ставропольском крае у отделений Пенсионного фонда выстроились очереди. Граждане пришли, чтобы написать заявление для получения пособия на детей. Преимущественно столпились лица цыганской национальности.

В мире

Во всем мире бушует судебная лихорадка. Люди подают иски против властей из-за коронавируса. В Испании, Австрии, Франции, Италии и США люди объединяются и призывают власть понести ответственность за действия или бездействия.

В Болгарии объявили режим чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС). Он будет действовать месяц. В стране коронавирус выявили у 2 069 жителей. Скончались в результате заражения 96 человек.

В Турции за сутки выявили 1,7 тысяч зараженных. Общее число инфицированных достигло 143 тысячи человек.

В Австралии «Церковь исцеления» запустила рекламу «лекарства» от коронавируса. Полиция проверила средство и обнаружила, что это отбеливатель для ткани с дезинфицирующими свойствами. На организацию завели уголовное дело и выписали штраф в 150 тысяч долларов.

В Испании число жертв COVID-19 достигло 27 тысяч человек. Всего в стране выявлено 228 691 случай заражения инфекцией. Уровень летальности почти 10%.

Бразилия поставила антирекорд по погибшим от вируса. За сутки в стране скончались 881 человек. Там зафиксировано более 185 тысяч заболевших. Таким образом, эта крупнейшая в Латинской Америке страна вышла на шестое место в мире по числу заболевших.

За прошедшие сутки в Таиланде впервые не выявили ни одного случая заражения. Такое в регионе впервые с начала пандемии коронавируса. Всего в стране насчитывается 3017 случаев заболевания.

В Швеции число жертв от COVID-19 приблизилось к отметке в 3500 человек. Общее число зараженных в стране составляет 27 909 пациентов.