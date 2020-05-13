Секта в Австралии продавала отбеливатель под видом лекарства от коронавируса
Австралийская «Церковь исцеления» запустила рекламу «лекарства» от коронавируса и была оштрафована полицией. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на The Guardian.
Правоохранители заинтересовались рекламируемым препаратом и после проверки обнаружили, что это отбеливатель для ткани с дезинфицирующими свойствами. Его употребление внутрь может вызвать летальный исход. На организацию завели уголовное дело и выписали штраф в 150 тысяч долларов.