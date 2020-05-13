Число умерших от коронавируса в Швеции приблизилось к 3500

По данным информагентства, от коронавируса в Швеции скончалось 3460 человек. Выявлено 27 909 случаев заражения.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что в настоящий момент лечение в отделениях реанимации проходят 430 пациентов. Всего же в стране оборудовано более одной тысячи коек интенсивной терапии.