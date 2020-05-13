    13 мая 2020, 20:39

    Число умерших от коронавируса в Швеции приблизилось к 3500

    Артур Блянихов

    Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл уточнил, сколько людей в стране стали жертвой коронавирусной инфекции. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным информагентства, от коронавируса в Швеции скончалось 3460 человек. Выявлено 27 909 случаев заражения.

    Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что в настоящий момент лечение в отделениях реанимации проходят 430 пациентов. Всего же в стране оборудовано более одной тысячи коек интенсивной терапии.