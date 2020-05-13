Судебная лихорадка. Люди по всему миру подают иски против властей из-за COVID-19

В Испании родственники умерших от коронавируса подали иск против правительства за бездействие. Во Франции 600 врачей выдвинули обвинения премьер-министру и бывшему министру здравоохранения за плохую подготовку к пандемии. Схожая история наблюдается в Австрии, Великобритании и США.

Испания

Фонд «Забаллос» подал жалобу в Верховный суд Испании от имени 116 семей. Коллективный иск обвиняет правительство страны в гибели людей из-за серьезной халатности. Президент фонда Эмилия Забаллос заявила, что более 3268 семей обратились с просьбой о присоединении к иску и находятся в процессе оформления документов. Об этом пишет The Hill.

Обвинения направлены против премьер-министра Педро Санчеса и 22 членов его Кабинета. В иске указано, что правительство затянуло с установлением ограничительных мер в стране. Узнав о первых случаях заболевания COVID-19, правительство ждало больше месяца, прежде чем назначить карантин. Это повлияло на распространение и последствия эпидемии.

«Нашим погибшим нужно объяснение, и они заслуживают исчерпывающего расследования», — сказала Забаллос.

Впрочем, суд вряд ли будет рассматривать это дело. По словам судьи Игнасио Вега, это исключительная ситуация, в которой сложно будет приписать смерти людей правительству. Тем более почти везде коронавирус вызвал многочисленные летальные исходы.

Австрия

В Австрии подали заявление о возбуждении уголовного дела против чиновников из-за задержки с закрытием горнолыжного курорта Ишгль. После того, как стало известно, что у одного из барменов положительный результат на коронавирус, курорт некоторое время продолжал работу. По данным агентства здравоохранения Австрии, на курорте заразились 800 австрийцев и более 1600 иностранцев.

Планируется еще и гражданский иск от имени минимум 600 человек, передает Wired.

Франция

Во Франции 600 врачей, объединившись в коллектив C19, подали иск против премьер-министра и бывшего министра здравоохранения. Их обвиняют в неспособности адекватно подготовиться к эпидемии. Некоторые выдвинули обвинения в преступлениях, включая непредумышленное убийство.

Юристы считают, что дела вряд ли будут успешными. Для этого необходимо доказать, что министры действовали умышленно и преднамеренно. Это не видится возможным.

Италия

Прокураторы по всей стране начали уголовные расследования по поводу распространения эпидемии. Наиболее авторитетные попытаются найти ответственных за разрушительные локальные вспышки коронавируса в Бергамо и Генуе.

Великобритания

Профсоюз, представляющий работников концерна, в том числе водителей Uber и медицинских курьеров, готовится подать в суд на правительство. Цель — добиться обеспечения соблюдения законов о здоровье и безопасности, сообщает Sky News.

По данным Независимого профсоюза работников Великобритании, в оборудовании для защиты здоровья и технике безопасности отказано сотням тысяч работников, у которых есть законное право на него.

По данным Управления национальной статистики, работники концерна, в том числе охранники и водители такси, являются одними из тех, кто с наибольшей вероятностью умрет от COVID-19.

США

Каждый день появляется все больше новых исков против правительства. Обвинения разные, но повод один: коронавирус.

Правительство отказалось выделять финансовую помощь гражданам США, состоящим в браке с иммигрантами без номеров социального страхования. Это возмутило людей, после чего в федеральный суд был подан коллективный иск.

С другим иском столкнулся губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Профессиональная федерация красоты Калифорнии пытается добиться возможности открыть парикмахерские по всему штату. Организация представляет более 500 000 владельцев салонов.

«Они — лицензированные профессионалы со степенями [в] безопасности и санитарии <…> не имеет смысла, почему салоны красоты и ногтей остаются закрытыми, это несправедливость», — передает слова адвоката истца Хармита Диллона Fox News.

Согласно Wаvе3, досталось и губернатору Кентукки Энди Бэшеру. Четыре человека устроили акцию протеста против запрета губернатора на поездки и закрытия предприятий. Во время протеста мужчины были ограничены в своих передвижениях. Теперь они обвиняют Бэшера и других чиновников в ограничении протестов и угрозе наказания, что, согласно Первой поправке, нарушает их права.

А одними из первых в судебную лихорадку влезли представители церкви. Группа из десяти церквей штата Орегон и около 15 человек подали в суд на губернатора Кейт Браун. Как пишет Wаllоwа, принятые ей ограничения в связи с пандемией коронавируса истцы назвали неконституционными. Главное требование — запретить губернатору возможность приводить в исполнение эти ограничительные меры. Например, запрет на собрания более 25 человек. Это повлияло на многие церковные службы.