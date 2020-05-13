Ученые изобрели нанонити, задерживающие коронавирус

При помощи этого изобретения можно изготавливать маски и перчатки, не пропускающие коронавирус. По словам разработчиков, «нанонити ведут себя так же, как паутина», «они липучие и накапливают электрический заряд, поэтому вирус может оседать на них за счет электростатического притягивания».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вернуться к нормальной жизни без ограничений люди смогут только после появления вакцины от коронавируса. Министр выразил надежду, что первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце июля. По его словам, по результатам доклинических испытаний станет понятно, сколько вакцин выйдут на клинические испытания, которые намечены на июнь. И тогда уже прояснится вопрос с практическим применением.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что нормальная жизнь в России может начаться уже летом при условии соблюдения гражданами всех требований в период пандемии.