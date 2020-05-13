Общие перемены отменят в российских школах
«Закрепить за каждым классом (группой) учебное помещение (групповую), организовав предметное обучение и пребывание в строго закрепленном за каждым классом (группой) помещении. Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок», — сказано в рекомендациях Роспотребнадзора.
Кроме того, школы должны будут сделать свое расписание для каждого класса. Соответственно, ученики будут начинать и заканчивать занятия в разное время. Общих перемен в учебных учреждениях больше не будет.
Отдельное внимание будут уделять обработке помещений. Все классы должны постоянно проветриваться и дезинфицироваться. Сотрудники столовых должны работать в масках и перчатках, а обеденные столы и посуда подлежат обязательной обработке. При входе в школу и в санузлах необходимо будет поставить антисептики.
Все эти меры рекомендовали ввести из-за ситуации с коронавирусом. Начиная с марта российские школьники находятся на дистанционном обучении. Сейчас решается вопрос с датами проведения ЕГЭ для выпускников. Новый учебный год начнется в привычном режиме, но с соблюдением требований безопасности.