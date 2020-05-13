Число подтвержденных случаев COVID-19 в России превысило 242 000

В России за сутки подтвердили 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них у 44,5% не было клинических симптомов. В стране уже выявили 242 271 больного с COVID-19, чьи тесты показали положительный результат.

С начала эпидемии вылечились 48 003 человека. Врачи отпустили домой еще 4491 выздоровевшего пациента, уточнил оперштаб Москвы. За последние 24 часа в стране скончались 96 инфицированных. Всего погибших из-за коронавируса в РФ 2212.

В Москве новых случаев заражения подтвердили больше всего — 4703. В Московской области их 962, на третьем месте — Санкт-Петербург, где выявили 435 коронавирусных больных.

Источник фото: стопкоронавирус.рф

В стране провели более 5,9 миллиона тестов на COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре. Только за сутки специалисты сделали около 177 тысяч анализов.

Медики наблюдают за состоянием 259 тысяч человек. У них коронавирусная инфекция пока не подтверждена.

С 12 мая в некоторых регионах РФ смягчили меры, которые были введены для борьбы с распространением коронавируса. Где-то уже открылись торговые центры, салоны красоты и парикмахерские. В Москве режим самоизоляции действует до 31 мая.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России уже больше недели сохраняется стабильный прирост новых случаев COVID-19. Действующие ограничения в ведомстве назвали актуальными.