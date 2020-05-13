Выпускной у российских студентов в этом году предложили провести онлайн

Выпускной в российских вузах в этом году вряд ли состоится в классическом формате. Минобрнауки предложило провести праздник прощания с альма-матер в онлайн-формате.

«Минобрнауки России предлагает совместно с Российским союзом ректоров, президентской платформой „Россия — страна возможностей“, а также с участием всех университетов провести первый Всероссийский студенческий выпускной онлайн», — приводит РИА «Новости» слова главы ведомства Валерия Фалькова.

Во время выступления на заседании Российского союза ректоров он уверил, что выпускной будет не только ярким и запоминающимся, но и выпускной получится не только ярким и запоминающимся, но и «продемонстрирует умение вузов объединять силы».

Ранее Фальков издал распоряжение, согласно которому выпускные экзамены в российских вузах в 2020 году пройдут дистанционно. Для неподведомственных высших учебных заведений эта мера носит рекомендательный характер.

Российские медики с начала пандемии выявили уже 242 271 случай COVID-19. От болезни, которую вызывает новый вирус, умерли 2212 человек.