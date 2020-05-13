ТЦ и магазины заработают с 19 мая в Свердловской области

С 19 мая в Свердловской области возобновят свою работу все магазины, торговые центры и уличные кафе. Фуд-корты, развлекательные зоны торговых центров и кинотеатры пока остаются закрытыми.

Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram. Он отметил, что решение принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации, рекомендаций Роспотребнадзора, консультаций с ведущими экспертами здравоохранения.

«Смогут возобновить работу все магазины и торговые центры, но со строгим соблюдением всех норм, в том числе по количеству посетителей — должно быть не менее 10 квадратных метров на человека», — сказано в сообщении.

По словам губернатора, предприятия общественного питания смогут возобновить работу в формате уличных кафе. Куйвашев отметил, что каждый магазин и общепит должен будет получить декларацию о санэпидбезопасности.

Помимо этого жителям разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, посещать парки и скверы. Глава региона подчеркнул, что по-прежнему важно соблюдать социальную дистанцию.

Губернатор отметил, что в 18 муниципалитетах, где эпидситуация менее благополучная, включая Екатеринбург, часть ограничений сохраняется. В том числе запрет на продажу алкоголя — его можно приобрести в магазинах только до 19:00. Парикмахерские в них могут работать только на стрижку. А косметологи только при наличии медицинской лицензии.

В России в части регионов смягчают режим изоляции. В Башкирии с 12 мая можно свободно передвигаться по улицам, гулять в парках и на детских площадках. При этом важно соблюдать масочный режим.