Цыгане выстроились в очереди за заявлениями на «детские» пособия в Ставропольском крае

В Ставропольском крае у отделений Пенсионного фонда выстроились очереди. Граждане массово пришли, чтобы написать заявление для получения пособия на детей, пишут в местных пабликах в соцсетях.

Как сообщает «АиФ», преимущественно столпились лица цыганской национальности. Полиция пытается разогнать столпотворения, ведь в регионе до сих пор действует режим самоизоляции.

По данным, которые пользователи оставляются в социальных сетях такая ситуация наблюдается в Новоалександровске, в Изобильном и в Благодарненском городских округах.

11 мая Владимир Путин объявил о новой мере поддержки граждан. С 1 июня 2020 года семьи с детьми от трех до 16 лет (при условии достижения этого возраста до 1 июля 2020 года) могут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. За первые шесть часов за выплатами обратились более миллиона россиян.