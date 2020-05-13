Болгария на месяц перешла в режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Согласно поправкам в закон о здоровье населения правительство получило право вводить любые ограничения в зависимости от эпидемической ситуации. Документ подписал президент Болгарии Румен Радев. Новый режим сменит чрезвычайное положение, которое автоматически закончится в полночь.

На такие шаги власти пошли после заявления главного санитарного врача, который назвал сложившуюся ситуацию опасной для жизни и здоровья граждан. С предложением объявить ЧЭС выступил министр здравоохранения Кирил Ананиев. Он подчеркнул, что срок чрезвычайного положения истекал, но из-за сохранения тяжелой эпидемической ситуации нужно было принимать срочные меры.

Он напомнил, что пока эффективных методов лечения и профилактики от нового возбудителя нет, при этом он имеет повышенную контагиозность, то есть легко передается от человека к человеку.

В ближайшее время правительство примет распоряжение о мерах, которые сохранятся на ближайший месяц. Однако введение дополнительных ограничений для граждан страны не планируется. Кроме того, 5 июня Болгария намерена возобновить проведение футбольного чемпионата страны. Однако все прибывающие в страну отправятся на двухнедельный карантин.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в Болгарии коронавирус выявили у 2 069 жителей. Скончались в результате заражения 96 человек.