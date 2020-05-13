Ситуацию с безработицей в России отказались считать угрожающей

Сейчас в России насчитывается 1,4 миллиона безработных. Несмотря на такую цифру, министр труда и социальной защиты Антон Котяков заверил, что ситуацию преждевременно называть угрожающей.

Он отметил, что власти прогнозировали увеличение количества безработных людей в стране.

«На сегодняшний день цифра, как вы правильно отметили, достигла 1,4 миллиона. Данная ситуация нами прогнозировалась, сказать, что она является угрожающей, я бы на этом этапе так не говорил», — заявил Котяков в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Министр добавил, что оставшихся без работы россиян было бы в разы больше, если бы власти своевременно не ввели ограничительные меры, направленные на сохранение занятости.

В конце марта президент Владимир Путин объявил о начале нерабочего периода в России, который продлился до 12 мая. Такая мера была необходима для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас многие регионы начало отменять ограничительные меры и постепенно возобновлять работу различных компаний.