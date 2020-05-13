Клинические испытания вакцины от COVID-19 в России начнутся в июне

Первые клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся в России уже в конце июля. После этого можно будет спрогнозировать срок начала их практического применения.

«По результатам доклинических испытаний мы поймем, сколько вакцин кандидатных выйдет, а в июне месяце начнутся клинические испытания. И по ходу клинических испытаний мы фактически поймем уже сроки, когда мы сможем расширить, в том числе изучение (вакцин — прим. ред.) непосредственно в практическом применении», — приводит «Интерфакс» слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко во время выступления в Государственной думе.

Министр подчеркнул, что без вакцины вернуться к нормальной жизни будет нельзя. По словам Мурашко, несколько препаратов для лечения COVID-19 в ближайшее время войдут в клиническую практик.

Они доказали свою эффективность и изменили картину заболевания. За минувшие сутки российские медики выявили 10 028 новых случаев COVID-19. Общее число выявленных зараженных составило 242 271.