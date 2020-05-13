Таиландские медики не выявили ни одного случая COVID-19 впервые за два месяца

В Таиланде за сутки не выявили ни одного нового случая заражения коронавирусом. Это произошло впервые с начала пандемии.

«Сегодня в Таиланде не зарегистрировано ни одного случая заражения, это впервые с начала пандемии. Также за прошедшие сутки не зарегистрировано смертей от инфекции», — приводит РИА «Новости» слова пресс-секретаря Центра по борьбе с 2019-nCoV Таиланда Тхависина Висануйотхина.

Он подчеркнул, что это вовсе не означает, что коронавирус ушел из Таиланда и пандемия закончилась. Расслабляться пока нельзя. По словам Висануйотхина, в двухнедельном карантине еще находятся люди, которые вернулись в Таиланд из-за границы.

За два месяца пандемии таиландские медики выявили 3017 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 в этой азиатской стране умерли 56 человек. Ранее в Таиланде начали ослаблять ограничения из-за разгула нового вируса и открыли парки. Медики рекомендовали пока не заниматься там бегом. Лучше просто ходить вдали от других людей.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового вируса. 2019-nCoV появился в китайском Ухане в конце 2019 года и стремительно распространился по всей Земле. По последним данным, в мире выявили более 4,2 миллиона случаев COVID-19. Жертвами болезни, которую вызывает коронавирус, стали почти 292 тысячи человек.