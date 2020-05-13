Пожилая москвичка вылечилась от коронавируса. В день выписки ей исполнилось 100 лет

Пелагея Михайловна заразилась коронавирусом от соседки по палате в больнице, где она проходила плановое лечение. После положительного теста пенсионерку доставили в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России.

Для лечения пожилой женщины врачи использовали консервативную комплексную терапию.

Пелагея Михайловна коренная москвичка. Во время Великой Отечественной войны после гибели мужа она осталась с маленьким ребенком на руках. Сейчас она постоянно живет вместе с дочерью и зятем.

«360» присоединяется к поздравлениям со столетним юбилеем и выздоровлением.

Сегодняшний день стал первым, когда прирост новых выявленных случаев коронавируса в Москве снизился. С начала мая каждый день оперативный штаб российской столицы сообщал о пяти-шести тысячах новых случаях инфицирования. Сегодня в Москве выявили 4703 зараженных.

В целом по России за минувшие сутки прирост составил 10 028 новых случаев. Всего в России подтвердили 242 271 заражение коронавирусом. Выздоровели 48 003 человека, умерли 2 212 пациентов.