Названо число пациентов с COVID-19 на ИВЛ в России

Тысячи врачей по всей России помогают справиться пациентам с COVID-19. Всего к аппаратам ИВЛ подключены около 1,5 тысячи человек с тяжелой формой заболевания.

«Почти 1,5 тысячи пациентов находятся на искусственной вентиляции легких», — приводит ТАСС слова главы Минздрава Михаила Мурашко.

Министр сообщал 8 марта, что к аппаратам были подключены на тот момент более 1,2 тысячи пациентов с COVID-19. При этом он отметил, что дефицита коек в больницах нет. План по минимальному числу коек поставили 28 апреля. В крупных городах предусмотрели по одной койке на тысячу человек.

«В городах с низкой плотностью населения в регионах был установлен норматив: одна койка на две тысячи человек. И в них 35% — реанимационная защита. Ни на одном из этапов не было дефицита коек. Это важный элемент», — подчеркнул Мурашко.

Сейчас в стационарах лежат более 100 тысяч пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них порядка четырех тысяч — дети. Помощь людям оказывают около 433 тысяч медработников, в числе которых 114 тысяч врачей.

«Сегодня амбулаторную помощь получают практически 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей», — сказал глава Минздрава.

Всего в России насчитывается 242 271 подтвержденный случай заражения коронавирусом. За последние сутки это число выросло на 10 028 человек. Врачи вылечили 48 003 пациента. Не удалось спасти после инфицирования 2212 человек.