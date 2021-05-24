Евровидение в пандемию, экстренная посадка самолета в Минске и Илон Маск на российском форуме. Неделя в фотогалерее

За последние семь дней в России и мире произошло много важных событий. Впервые в пандемию состоялся главный песенный конкурс Евровидение, а Илон Маск выступил на российском форуме и пообещал построить в стране завод Tesla. Об этих и других новостях — в фотогалерее «360».

Евровидение впервые прошло в пандемию

22 мая в Роттердаме состоялся финал Евровидения. Песенный конкурс впервые прошел посреди пандемии — в прошлом году из-за коронавируса его пришлось отменить.

Россию представляла певица Manizha с песней Russian Woman. Запись ее выступления на репетиции набрала больше 11 миллионов просмотров на официальном YouTube-канале конкурса, обогнав всех остальных участников.

По итогам зрительского голосования и оценок членов жюри Manizha заняла девятое место. Победили участники из Италии — поп-рок-группа Måneskin. Не обошлось без скандала: одного из участников коллектива заподозрили в употреблении кокаина прямо во время конкурса. Он опроверг обвинения и согласился сдать анализ на наркотики.

Протасевича задержали после экстренной посадки

23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет, который следовал Афин в Вильнюс. Он приземлился в Минске, потому что экипажу сообщили об угрозе минирования. Посадка прошла успешно — выяснилось, что информация была ложной.

Перед сообщением о минировании самолет почти долетел до границы с Литвой. Местные СМИ уточнили, что решение о посадке самолета принял Александр Лукашенко, как только узнал об угрозе для пассажиров. Они подчеркнули, что пилоты захотели сесть в Минске, хотя до Вильнюса было намного быстрее добраться.

Однако страны Европы назвали экстренную посадку «угоном» и призвали наказать власти Белоруссии за неприемлемое поведение.

На борту самолета находился бывший главный редактор и один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Ресурс признали экстремистским, а его основателей объявили в розыск, предъявив обвинения сразу по нескольким статьям. Во время экстренного приземления самолета Протасевича задержали.

Илон Маск выступил на российском форуме

Американский предприниматель выступил перед российской молодежью во второй день просветительского марафона «Новое знание».

Он рассказал о том, каким видит будущее через 50 лет: Маск уверен, что за полвека значительно изменятся технологии, космические путешествия, исследования ДНК и другие важные для человечества вещи. Кроме того он заявил, что в России в скором времени может открыться завод по производству электромобилей Tesla.

Решение Маска выступить на российском форуме оценили политологи.

Биткоин упал

19 мая курс биткоина обрушился почти на треть. По сравнению со своим историческим максимумом биткоин подешевел более чем в два раза — в апреле его цена достигла 64,3 тысячи долларов.

Падение биткоина потянуло за собой другие, менее известные, криптовалюты. Однако эксперты этому не удивились — многие предсказывали обвал самой популярной криптовалюты еще в прошлом месяце, ведь на это указывало множество фактов.

Черная плесень пришла в Россию

В России выявили первые случаи заражения мукормикозом — черной плесенью, которая сейчас сильно распространилась в Индии.

Человек может вдохнуть споры плесени, тогда грибки смогут осесть в легких и бронхах, где начнут выделять опасные токсины. Это может привести к аллергии, астме, кашлю и кровотечениям из носа, а также спровоцировать внутренние кровотечения и поражение внутренних органов.

В последнее время в Индии появилась первые случаи заражения белой плесенью. В отличие от черной, она влияет целиком на весь организм. Однако россиянам бояться не нужно.

Рабочие отравились метаном в Ростовской области

Во время очистных работ в канализации под Таганрогом погибли 11 рабочих. Еще как минимум восемь пострадали. По предварительной информации, причиной стал выброс метана, который произошел во время ремонта канализации.

Тела погибших поднимали из канализации спасатели, потому что коллектор затопило. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной гибели рабочих действительно стало несоблюдение техники безопасности. Семьям погибших выплатят по миллиону рублей.

Крушение самолета в Белоруссии

В белорусском городе Барановичи разбился военно-учебный самолет Як-130. В результате погибли два летчика.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у воздушного судна отказали сразу все уровни управления — остался только резервный. Несмотря на это, летчики не стали катапультироваться. Они до последнего боролись, чтобы увести воздушное судно от жилых домов. Им это удалось — больше никто не пострадал.

Электросамокаты захотели затормозить

В последнее время участились несчастные случаи с участием средств индивидуальной мобильности — электросамокатов, квадроциклов и велосипедов с мотором. От этого страдают не только те, кто управляет СИМ, но и случайные пешеходы.

На прошедшей неделе проблему активно обсуждали — сейчас нет законодательства, которое регулировало бы поведение владельцев этих транспортных средств. Их причисляют к пешеходам, но скорость движения на электросамокате гораздо выше, чем скорость человеческой ходьбы.

В парках Москвы предложили бороться с этой проблемой ограничением скорости на городских электросамокатах, которые можно взять в прокат. Их замедлят до 15 километров в час. Однако это не решит всех проблем — несчастные случаи часто происходят на улицах, да и ограничить скорость личных самокатов жителей не получится.