Италия забрала победу на Евровидении. Кто такие эти Måneskin и что себе позволяют?

Призового места для феминистической повестки в этом году на Евровидении не нашлось. Победителями конкурса в Роттердаме стала итальянская поп-рок-группа Måneskin. Собрали самые скандальные моменты с прошедшего конкурса и интересные факты о команде.

Что значит Måneskin?

Это итальянский квартет. На первых ролях тот, кто поет, — солист Давид Дамиано. На басу играет Виктория Де Анжелис, на гитаре — Томас Раджи, на ударных — Итан Торкио.

Группа итальянская, но название у них — на датском. Оно переводится как «лунный свет». А еще так называют тропическое растение, но вряд ли оно имеет какое-то отношение к имени коллектива. Скорее, речь идет о сленговой форме «в лунном свете», что можно назвать синонимом выражению «в неприглядном виде». Судя по тому, в каком виде солист группы Давид Дамиано появился на пресс-конференции после триумфа, это вполне символично. Король Евровидения буквально оказался голым — от радости у него лопнули штаны прямо на сцене.

Начало пути

Бас-гитаристка Виктория и гитарист Томас были знакомы еще с тех пор, как учились в одной школе. Но общая страсть к музыке объединила их только в 2015 году, когда они решили создать группу. Тогда они нашли Дамиано на роль певца. А барабанщика нашли через рекламу в Facebook.

Квартет начинал как группа уличных музыкантов. Выступали они в родном Риме, оттачивая мастерство на улицах. На всю страну прославились в 2017 году после участия в шоу X Factor. Их наставником был лидер альтернативной рок-группы Afterhours Мануэль Аньелли. С самого начала ребят считали главными кандидатами на победу, но в итоге Måneskin заняли второе место.

В масштабный тур по Европе музыканты отправились в феврале 2019 года. Они дали концерты в Лондоне, Мадриде, Париже, Цюрихе, Берне, Гамбурге, Мюнхене и других городах и столицах.

Кокаин с шампанским

Еще в Сети пишут, что måneskin означает «самогон» — видимо, потому что по-английски название группы moonshine — сленговое название этого напитка. Но одного из участников команды заподозрили в употреблении кокаина, причем прямо в эфире Евровидения. Впрочем, белых дорожек никто не заметил. Просто музыкант, восседая в VIP-ложе, как-то странно склонился над столиком. Зрители подумали, что он нюхает.

Но в группе сказали наркотикам нет. По крайней мере, так солист ответил на пресс-конференции, когда его попросили прокомментировать этот эпизод. Музыкант чуть ли не обиделся из-за того, что кто-то мог подумать, якобы в группе есть наркоманы. Попросил больше так не говорить. Сказал, что они ничего такого не употребляют, а кокаина нет. А под стол смотрели — это гитарист бокал разбил. И действительно, шампанское у ребят в этот вечер было в ходу, бокалы точно не просыхали.

Среди этой смертной любви

Фронтмена группы подозревали в отношениях с бас-гитаристской Викторией Де Анжелис. Но музыкант как будто решил положить конец этим слухам, породив новые. О том, что он гей.

Когда всем уже стало ясно, что Швейцария и Франция в пролете, не говоря уже о несчастной Мальте, создавалось впечатление, что итальянцы сами не могли поверить, что приз будут вручать им. Победители вышли на сцену, чтобы еще раз исполнить песню Zitti E Buoni. Радуясь победе, Давид прямо на сцене поцеловал в губы сначала гитариста Томаса Раджи, а потом и барабанщика Итана Торкио. Единственную же девушку в группе он не наградил таким вниманием.

Грустный праздник

Интересный факт, что Давид Дамиано родился 8 января. В один день с двумя рок-иконами: королем жанра Элвисом Пресли и Дэвидом Боуи. А еще в этот день отмечает день рождения северокорейский вождь Ким Чен Ын.