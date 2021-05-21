Черная плесень привела белую «подружку». Россияне в безопасности

Помимо случаев заболевания мукормикозом в Индии появились пациенты с «белой плесенью». Специалисты считают, что это может быть грибок рода candida или aspergillus, атакующие ослабленные организмы. Но россиянам опасаться «белой плесени» не стоит.

Вместе с «черной плесенью» в Индии появилась инфекция «белой плесени». В штате Бихар на востоке страны уже зарегистрировали четыре случая белой грибковой инфекции. Именно в этом штате зафиксировали серьезную вспышку COVID-19. Одной из первых жертв «белой» плесени стал врач.

По данным индийских СМИ, белый грибок в целом влияет на организм, а «черная плесень» охватывает только легкие и носовые пазухи. «Белая плесень» негативно воздействует также и на кожу, ногти, почки, желудок и мозг. Как и «черная» грибковая инфекция, она опасна для диабетиков, и тех, кто лечится от коронавирус,. Новая плесень может быть также угрозой для детей и беременных.

По мнению индийских экспертов, оба вида плесени могут быть опасны для больных на кислородной поддержке.

Опасность белой плесени

Если под индийской «черной плесенью» понимается гриб мукор, который изначально растет белым, и только потом темнеет, то под «белой плесенью» могут пониматься разные виды грибков. Врач-дерматолог и миколог Валерия Склярова объяснила «360», что как правило под белыми грибками имеют в виду род candida.

Мы рождаемся с грибами рода candida, и больше всего их в кишечнике. Они начинают себя активно вести на фоне антибактериальной и гормональной терапии Валерия Склярова.

Так же, как и в случае с «черной плесенью», в группе риска находятся люди, проходящие химиотерапию, и те, у кого снижен иммунитет. Все это, по словам Скляровой, дает грибковой флоре возможность развиваться.

Она предполагает, что причиной случаев в Индии стала активация грибка candida в организме человека. Склярова напомнила, что при антибактериальной терапии неспроста происходит нарушение стула или молочница у женщин. Тому виной «белый» гриб. Именно поэтому пациентам параллельно дают антимикотическую терапию.

Склярова отметила, что грибковая инфекция мукормикоз встречается довольно редко по сравнению с привычной нам плесенью из рода aspergillus.

В свою очередь микробиолог Евгений Плисов объяснил, что инфекция «белой плесени» могла быть вызвана грибом aspergillus, который может поражать людей с ослабленным здоровьем.

Он отметил, что пока что россиянам вряд ли грозит инфекция «белой плесени».

«В Индии отдельная ситуация с системой здравоохранения, гигиеной. У них не так справляются с медицинскими проблемами, как у нас. К тому же, у них развивается сейчас отдельный штамм», — добавил специалист.

Евгений Плисов также напомнил, что человек умирает не от мукормикоза или от «белой плесени» на фоне коронавируса, а от коронавирусной инфекции. По его словам, первичная защита от таких грибковых заболеваний — это лечение ковида. А излечиться от грибковой инфекции не так просто.

Микробиолог также добавил, что мукор и aspergillus очень распространены, и человек может встретить их даже на своей кухне.

Эпидемия плесени

На фоне случаев заболевания «черной плесенью» у пациентов с коронавирусом власти Индии даже призвали штаты объявить об эпидемии мукормикоза. Пресс-секретарь индийского Минздрава отметил, что болезнь встречается редко, но может вызвать смерть пациента. Чиновник уверен, что штаты должны учитывать и «черную плесень» в своих законах об эпидемиологических заболеваниях.

Чтобы излечиться от смертельно опасного грибка необходим комплексный подход и работа нескольких врачей, среди которых есть глазные хирурги и хирурги общего профиля.