По результатам конкурса Евровидение-2021 Manizha заняла девятое место с песней «Русская женщина». В соцсетях зрители со всего мира выразили певице благодарность за разрушение стереотипов и яркое выступление.

Разрушила стереотипы

В этом году Россия никого не оставила равнодушным. Песня «Русская женщина», направленная на женскую аудиторию чуть старше 30, взорвала арену и устроила пожар в комментариях.

«Manizha, ты молодец! Ты сломала стереотипы, про которые у нас боялись говорить! Надеюсь, награду за лучший текст дадут Manizha», — признался alexei_panferov.

«Классное выступление! Мне очень понравилось! Потрясающая энергия и послание! Гордимся! С любовью из Болгарии», — написала пользовательница YouTube под ником Ina Ivanova.

«Я отдал за вас свой голос! Ваша песня так наполнена энергией! И текст такой глубокий. Вы и ваша команда отлично выступили! С любовью из Турции», — написал MrsKaplanaaa.

«Я живу энергией и харизмой Manizha. Привет из Азербайджана!» — выразила благодарность Girl Happy.

Другой пользователь заявил, что на результат было невозможно смотреть — слезы текли рекой. Александар Цветановић отметил, что многие были глубоко тронуты красивой и вдохновляющей песней, а значит, Манижа Сангин заслуживает большего, чем девятое место.

«Немного волновалась. Но номер продуман шикарно! Так экспрессивно. Это действительно что-то новое», — написал русскоязычная пользовательница Алена.

Несмотря на результаты, лично для меня Manizha победила после фразы: „Встала и пошла“ Маша Коваль.

Многие женщины подчеркнули, что даже после многократного прослушивания песня «Русская женщина» вызывает мурашки. Именно такую песню можно назвать гениальной, написали зрительницы.

Встала и пошла

Большинство пользователей соцсетей с восторгом оценили наряд российской певицы. Все взоры были направлены на необычное и очень большое платье Manizha. Как выяснилось, любимая часть зрителей — когда конкурсантка произнесла фразу «Встала и пошла», вышла из наряда и эмоционально закрыла его.

«Самые лучшие — Россия! Встала и пошла! Зарубите себе на носу! Я чертовски люблю Россию! Manizha дала жару!» — заявила Юлия Суюшова.

«Я буду рыдать всю ночь! Но для меня Manizha — победительница! И это точка!» — написал пользователь Instagram poortveyn_777.

Подошел к дочери, обнял, сказал, что она может все! Спасибо, Manizha! webaldais1.

Хоть выступление и понравилось большинству, некоторые заметили, что певица волновалась, выступая в финале. Кому-то показалось, что в полуфинале Манижа Сангин была более раскрепощенной.

«Волновалась, в финале это было видно, но это же так непросто, когда понимаешь, какая ответственность на твоих плечах. Но все равно выступила потрясающе! Россия гордится тобой, Manizha!» — написала подписчица.

В любом случае харизматичное выступление российской артистки зацепило многих и указало на проблему общества. Эта песня — еще одно послание, которое должно помочь в борьбе за лучшее будущее.

Сама Manizha заявила журналистам, что она сделала все, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно.

«Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные», — сказала она в эфире Первого канала.