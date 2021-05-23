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    23 мая 2021, 10:14

    Встала, пошла и завоевала сердца. Выступление Manizha — глазами зарубежных зрителей

    Анастасия Калинина

    По результатам конкурса Евровидение-2021 Manizha заняла девятое место с песней «Русская женщина». В соцсетях зрители со всего мира выразили певице благодарность за разрушение стереотипов и яркое выступление.

    Встала, пошла и завоевала сердца. Выступление Manizha — глазами зарубежных зрителей

    Разрушила стереотипы

    В этом году Россия никого не оставила равнодушным. Песня «Русская женщина», направленная на женскую аудиторию чуть старше 30, взорвала арену и устроила пожар в комментариях.

    «Manizha, ты молодец! Ты сломала стереотипы, про которые у нас боялись говорить! Надеюсь, награду за лучший текст дадут Manizha», — признался alexei_panferov.

    «Классное выступление! Мне очень понравилось! Потрясающая энергия и послание! Гордимся! С любовью из Болгарии», — написала пользовательница YouTube под ником Ina Ivanova.

    «Я отдал за вас свой голос! Ваша песня так наполнена энергией! И текст такой глубокий. Вы и ваша команда отлично выступили! С любовью из Турции», — написал MrsKaplanaaa.

    «Я живу энергией и харизмой Manizha. Привет из Азербайджана!» — выразила благодарность Girl Happy.

    Другой пользователь заявил, что на результат было невозможно смотреть — слезы текли рекой. Александар Цветановић отметил, что многие были глубоко тронуты красивой и вдохновляющей песней, а значит, Манижа Сангин заслуживает большего, чем девятое место.

    «Немного волновалась. Но номер продуман шикарно! Так экспрессивно. Это действительно что-то новое», — написал русскоязычная пользовательница Алена.

    Несмотря на результаты, лично для меня Manizha победила после фразы: „Встала и пошла“

    Маша Коваль.

    Многие женщины подчеркнули, что даже после многократного прослушивания песня «Русская женщина» вызывает мурашки. Именно такую песню можно назвать гениальной, написали зрительницы.

    Встала и пошла

    Большинство пользователей соцсетей с восторгом оценили наряд российской певицы. Все взоры были направлены на необычное и очень большое платье Manizha. Как выяснилось, любимая часть зрителей — когда конкурсантка произнесла фразу «Встала и пошла», вышла из наряда и эмоционально закрыла его.

    «Самые лучшие — Россия! Встала и пошла! Зарубите себе на носу! Я чертовски люблю Россию! Manizha дала жару!» — заявила Юлия Суюшова.

    «Я буду рыдать всю ночь! Но для меня Manizha — победительница! И это точка!» — написал пользователь Instagram poortveyn_777.

    Подошел к дочери, обнял, сказал, что она может все! Спасибо, Manizha!

    webaldais1.

    Хоть выступление и понравилось большинству, некоторые заметили, что певица волновалась, выступая в финале. Кому-то показалось, что в полуфинале Манижа Сангин была более раскрепощенной.

    «Волновалась, в финале это было видно, но это же так непросто, когда понимаешь, какая ответственность на твоих плечах. Но все равно выступила потрясающе! Россия гордится тобой, Manizha!» — написала подписчица.

    В любом случае харизматичное выступление российской артистки зацепило многих и указало на проблему общества. Эта песня — еще одно послание, которое должно помочь в борьбе за лучшее будущее.

    Сама Manizha заявила журналистам, что она сделала все, чтобы русский язык прозвучал в 39 странах одновременно.

    «Мне очень было важно говорить о наших женщинах, и я не буду переставать о них говорить, я и до Евровидения о них говорила, потому что вы самые прекрасные», — сказала она в эфире Первого канала.