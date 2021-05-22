Электросамокаты хотят угомонить в парках Москвы. Этого мало, чтобы защитить пешеходов

Скорость езды на электросамокатах, гироскутерах, велосипедах и других средствах индивидуального передвижения в парках Москвы захотели сильно ограничить. Ее предложили снизить до 15 километров в час. При этом столичным сервисам могут запретить выдавать такой транспорт в аренду злостным нарушителям. «360» разобрался, достаточно ли этих мер для предотвращения несчастных случаев, которые нередко происходят на улицах города.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников отметил, что средства индивидуальной мобильности (СИМ) стремительно набирают популярность у москвичей. Их выбирают не только как развлечение, но и как вариант экономичного и экологичного вида транспорта.

Однако чем больше людей пользуются этим транспортом, тем больше несчастных и травмоопасных случаев происходит. Недовольство выражают и пешеходы, которые пугаются, когда мимо них на скорости по тротуару пролетает человек на электросамокате. Однако испугом удается отделаться не всем — многие получают травмы из-за столкновений с электросамокатчиками.

«Сейчас растет количество жалоб на опасности, которые создают люди, когда едут на больших скоростях по тротуару и подвергают опасности и свою жизнь, и жизнь и здоровье окружающих. Поэтому необходимо каким-то образом упорядочить этот процесс. Если бы люди, которые едут на самокате, понимали, что пешеходам некомфортно, когда мимо них пролетают на больших скоростях, проблем бы, наверное, не было вовсе», — отметил в беседе с «360» руководитель Ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин.

К сожалению, большая часть владельцев электросамокатов не понимают этого либо пренебрегают интересами окружающих, продолжая ездить на недопустимо больших скоростях Александр Евсин.

Сейчас ПДД не выделяет самокатчиков и владельцев других СИМ в отдельную группу, не работают и требования для велосипедистов. Из-за отсутствия правовых положений в последнее время начались активные споры насчет того, какие правила должны соблюдать катающиеся на электросамокатах.

Решение есть, но достаточно ли этого?

15 мая представители Общественной палаты предложили приравнять все средства передвижения с электрическими двигателями к мопедам. Речь шла в том числе про электросамокаты и велосипеды с мотором.

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников уточнил, что 21 мая также обсудили на круглом столе перспективы нормативно-правового регулирования использования СИМ. Поступило предложение разработать проект нормативного правового акта, который станет регулировать порядок езды в парках, садах и других общественных пространствах.

Депутаты отметили, что учиться управлять таким транспортам должны на специальной площадке. В темное время суток по столице нельзя ездить без передних и задних габаритных огней, а также запрещено передвигаться вдвоем на одном СИМ.

Во время заседания Госдумы в пятницу объявили о решении ввести в Москве «медленных зон» для арендованных электросамокатов. Теперь шеринговые компании будут автоматически замедлять транспорт, который можно взять в прокат в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького и центральной части города. Скорость таких самокатов снизят до 15 километров в час.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с «360» подчеркнул, что снижение скорости до 15 километров в час оправдано только при движении по велосипедным дорожкам. Во время езды по пешеходным тротуарам скорость должна быть гораздо ниже.

«Я считаю, что скорость передвигающихся на средствах индивидуальной мобильности — а это самокаты, сигвэи, моноколеса, гироскутеры — должна быть не больше скорости, с которой передвигается пешеход — а это пять километров в час. Тогда у нас будет намного меньше несчастных случаев», — отметил он.

Александр Евсин напомнил, что такую же позицию озвучивал Дептранс Москвы — по тротуарам необходимо ездить на скоростях, которые сравнимы с пешеходными скоростями. Кроме того, электросамокатчикам нужно запретить выезжать на автомагистрали и другие автомобильные дороги, которые не предназначены для движения таких транспортных средств.

Арендуют не все

Однако если скорость арендованных самокатов можно принудительно снизить, то поступить так с владельцами купленных СИМ нельзя. При этом многие из них имеют очень мощные устройства, которые разгоняются выше 50 километров в час, отметил Евсин.

«Там уже налицо несоответствие требованиям ПДД, потому что мощные самокатах с двигателем больше 250 ватт в общем-то попадают под определение мопеда. А если развивают скорость больше 50 километров в час, то уже попадают под определение мотоцикла», — пояснил собеседник.

Он добавил, что в таком случае у водителя СИМ «появляется целый спектр обязанностей — которые, конечно же, сейчас не выполняются». Он подчеркнул, что это повод для сотрудников полиции обратить внимание на такое поведение и принять меры воздействия в отношении «каких-то выдающихся пользователей, которые нарушают правила и подвергают опасности окружающих». Евсин подчеркнул, что уже сейчас законодательство позволит привлечь их к ответственности.

Ограничения скорости не достаточно

Владимир Афонский отметил, что электросамокаты и другие такие средства передвижения практически бесшумны, из-за этого происходит большое количество столкновений с пешеходами. Кроме того, не каждый человек может квалифицированно управлять СИМ, а некоторые встают за руль в состоянии опьянения. Поэтому одного ограничения скорости для арендуемых электросамокатов недостаточно.

«СИМ необходим выделять в отдельную категорию. И в зависимости от трафика движения и той территории, где они движутся — пешеходная дорожка, велодорожка или край обочины — необходимо их разделять. По категориям в зависимости от мощности. Также их необходимо разделять по возрасту управления, потому что это небезопасное вождение», — подчеркнул он.

На мой взгляд, недооценивать риск передвижения на СИМ нельзя, надо очень внимательно подойти к этому вопросу. Вопрос крайне непростой. Мало принять закон и изменить ПДД — необходимо вносить изменения еще в порядка пяти-шести законов и нормативно-правовых актов Владимир Афонский.

Он отметил, что изменения нужно внести в разных областях — начиная с регламентов по управлению транспортными средствами и заканчивая КоАП, чтобы предусмотреть ответственность за нарушение ПДД.