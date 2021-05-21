Илон Маск сделал первый шаг вместо правительства США. Политологи оценили выступление на российском форуме

Илон Маск по приглашению Дмитрия Пескова подключился к российскому форуму «Новое знание» и 40 минут отвечал на вопросы молодежи. Он выразил восхищение достижениями РФ и выступил за выстраивание коммуникации между Россией и США. Эксперты посчитали, что Илон Маск сделал первый шаг для сотрудничества, ведь его заботит будущее всего мира.

Отвечая на вопросы, Маск рассказал о своих планах начать официальные продажи Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. В России и вовсе может появиться завод по производству электромобилей. Готовность разместить завод у себя уже выразило Подмосковье.

Илон Маск признался, что «восхищается достижениями России и СССР» и считает историю технологий страны творческой. Изобретатель поддержал идею о выстраивании коммуникации между Россией и США.

«Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — заявил Илон Маск.

Открыт к диалогу

Как признался Маск, он согласился участвовать в форуме после приглашения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Такое решение могло бы показаться удивительным, учитывая непростые отношения России и США на политическом уровне. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заметил, что Маск сейчас позиционирует себя как визионера от всего человечества.

«Несмотря на то, что у него есть образ защитника американской демократии, мстителя и разработчика оружия для их армии, он в последнее время себя более активно позиционирует как человека, прокладывающего дорогу в будущее для всех», — сказал Ионин.

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также добавил, что Маск в целом любит подобные встречи. Он очень активно общается, часто участвует в разных обсуждениях и регулярно выступает на космических конгрессах. По словам Моисеева, Маск — энтузиаст и любит общаться с молодежью.

Еще одна важная черта Илона Маска — это его стремление к международному сотрудничеству. Поскольку он стремится помочь всему человечеству, политика его не интересует, и он видит плюсы в налаживании контакта с такой страной, как Россия.

«Он сказал, что главная ценность проекта МКС — это его международный характер. Страны показали, что могут, несмотря на все политические и экономические различия, реализовывать такой масштабный проект в космосе. И этот опыт надо сохранить. Я с ним абсолютно согласен», — подчеркнул Ионин.

По мнению аналитика, у любого движения всегда есть лицо. Если сближение народов России и США будет происходить в лице не только президентов, но и таких людей, как Маск, то это замечательно. И его согласие на участие в форуме тоже было очень правильным поступком.

«Кто-то должен сделать первый шаг. Если есть политические противоречия, то почему бы на человеческом уровне не пытаться налаживать контакты. У Маска колоссальный авторитет в США», — отметил собеседник «360».

При этом важно найти и того человека, который со стороны России смог бы поддержать этот диалог с Маском. Несмотря на то, что разговор американского предпринимателя и Владимира Путина кажется идеей интересной, хотелось бы найти и более близкую ему по профилю фигуру. По мнению Ионова, так же красиво и интересно говорить о будущем мог бы Герман Греф.

«Это был бы очень интересный диалог. Видно, что они говорят о будущем не потому, что их заставили. Это идет из них самих. Они очень ярко рассуждают об этом», — заметил аналитик.

Ионов также отметил, что, хотя Грефу могут не быть близки темы космоса и электромобилей, он бы точно смог пообщаться с Маском по поводу будущего искусственного интеллекта.

Моисеев же подчеркнул: даже если Маск подтолкнет Россию и США к более плотному сотрудничеству, конкуренция в космосе никуда не денется.

О вкладе России

На форуме Маск не скупился на комплименты в адрес России и даже рассказал о том, что в одной из его компаний самые большие залы для конференций названы в честь Константина Циолковского и Сергея Королева. Его слова можно было бы назвать простой вежливостью, но вклад Советского Союза и России в космонавтику действительно был очень большим. К тому же, как заметил Моисеев, Маск знает РФ и был тут, так что вряд ли он лукавил.

С этим согласен и Ионин. По его мнению, видно, что Маск на протяжении нескольких лет демонстрирует большое уважение и к самой России, и к ее достижениям в космосе. Он периодически публикует твиты на русском языке и часто говорит о своем отношении к российским конструкторам прошлого и настоящего времени.

В целом же Маск оставил довольно положительное впечатление после своего выступления на форуме и еще раз показал свое стремление к сотрудничеству. Для него научные достижения гораздо важнее любой политики.