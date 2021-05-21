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    21 мая 2021, 16:55

    Илон Маск сделал первый шаг вместо правительства США. Политологи оценили выступление на российском форуме

    Ольга Нижельская, Сабина Абубекирова

    Илон Маск по приглашению Дмитрия Пескова подключился к российскому форуму «Новое знание» и 40 минут отвечал на вопросы молодежи. Он выразил восхищение достижениями РФ и выступил за выстраивание коммуникации между Россией и США. Эксперты посчитали, что Илон Маск сделал первый шаг для сотрудничества, ведь его заботит будущее всего мира.

    Илон Маск сделал первый шаг вместо правительства США. Политологи оценили выступление на российском форуме

    Отвечая на вопросы, Маск рассказал о своих планах начать официальные продажи Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ. В России и вовсе может появиться завод по производству электромобилей. Готовность разместить завод у себя уже выразило Подмосковье.

    Илон Маск признался, что «восхищается достижениями России и СССР» и считает историю технологий страны творческой. Изобретатель поддержал идею о выстраивании коммуникации между Россией и США.

    «Мне кажется, это замечательно, что мы налаживаем контакты, что у нас будет больше коммуникации между США и Россией», — заявил Илон Маск.

    Открыт к диалогу

    Как признался Маск, он согласился участвовать в форуме после приглашения пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Такое решение могло бы показаться удивительным, учитывая непростые отношения России и США на политическом уровне. Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заметил, что Маск сейчас позиционирует себя как визионера от всего человечества.

    «Несмотря на то, что у него есть образ защитника американской демократии, мстителя и разработчика оружия для их армии, он в последнее время себя более активно позиционирует как человека, прокладывающего дорогу в будущее для всех», — сказал Ионин.

    Руководитель Института космической политики Иван Моисеев также добавил, что Маск в целом любит подобные встречи. Он очень активно общается, часто участвует в разных обсуждениях и регулярно выступает на космических конгрессах. По словам Моисеева, Маск — энтузиаст и любит общаться с молодежью.

    Еще одна важная черта Илона Маска — это его стремление к международному сотрудничеству. Поскольку он стремится помочь всему человечеству, политика его не интересует, и он видит плюсы в налаживании контакта с такой страной, как Россия.

    «Он сказал, что главная ценность проекта МКС — это его международный характер. Страны показали, что могут, несмотря на все политические и экономические различия, реализовывать такой масштабный проект в космосе. И этот опыт надо сохранить. Я с ним абсолютно согласен», — подчеркнул Ионин.

    По мнению аналитика, у любого движения всегда есть лицо. Если сближение народов России и США будет происходить в лице не только президентов, но и таких людей, как Маск, то это замечательно. И его согласие на участие в форуме тоже было очень правильным поступком.

    «Кто-то должен сделать первый шаг. Если есть политические противоречия, то почему бы на человеческом уровне не пытаться налаживать контакты. У Маска колоссальный авторитет в США», — отметил собеседник «360».

    При этом важно найти и того человека, который со стороны России смог бы поддержать этот диалог с Маском. Несмотря на то, что разговор американского предпринимателя и Владимира Путина кажется идеей интересной, хотелось бы найти и более близкую ему по профилю фигуру. По мнению Ионова, так же красиво и интересно говорить о будущем мог бы Герман Греф.

    «Это был бы очень интересный диалог. Видно, что они говорят о будущем не потому, что их заставили. Это идет из них самих. Они очень ярко рассуждают об этом», — заметил аналитик.

    Ионов также отметил, что, хотя Грефу могут не быть близки темы космоса и электромобилей, он бы точно смог пообщаться с Маском по поводу будущего искусственного интеллекта.

    Моисеев же подчеркнул: даже если Маск подтолкнет Россию и США к более плотному сотрудничеству, конкуренция в космосе никуда не денется.

    О вкладе России

    На форуме Маск не скупился на комплименты в адрес России и даже рассказал о том, что в одной из его компаний самые большие залы для конференций названы в честь Константина Циолковского и Сергея Королева. Его слова можно было бы назвать простой вежливостью, но вклад Советского Союза и России в космонавтику действительно был очень большим. К тому же, как заметил Моисеев, Маск знает РФ и был тут, так что вряд ли он лукавил.

    С этим согласен и Ионин. По его мнению, видно, что Маск на протяжении нескольких лет демонстрирует большое уважение и к самой России, и к ее достижениям в космосе. Он периодически публикует твиты на русском языке и часто говорит о своем отношении к российским конструкторам прошлого и настоящего времени.

    В целом же Маск оставил довольно положительное впечатление после своего выступления на форуме и еще раз показал свое стремление к сотрудничеству. Для него научные достижения гораздо важнее любой политики.