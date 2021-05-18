Самокатчики все чаще становятся героями ДТП. В одних случаях они травмируют пешеходов, а в других сами попадают в больницу после езды. Такие нередкие случаи заставляют задуматься о регулировании движения самокатов на законодательном уровне.

За последнее время участились травмы, которые пешеходы получали, катаясь на электросамокате. Из-за этого ведутся споры и выдвигаются инициативы по ограничению движения на самокатах.

Солиста Мариинского театра Давида Залеева госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с самоката. 31-летний танцор пытался объехать на тротуаре прохожих, но упал и ударился головой об асфальт.

У артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и острое отравление этанолом. Он находился в состоянии медикаментозной комы, врачи также подключили его к ИВЛ.

Давиду Залееву сделали трепанацию черепа и удалили гематому, но врачи не давали положительных прогнозов по его здоровью.

Еще одно ДТП с участием самокатчиков произошло в Санкт-Петербурге. Водитель иномарки сбил двух молодых людей на прокатном электросамокате. В итоге пешеходы получили травмы средней степени тяжести.

За несколько дней до аварии в Северной столице установили новые правила пользования самокатами на прокат. Их ввели из-за того, что горожане жаловались на лихачей с самокатами. Порог скорости для езды по тротуару понизили до отметки 15 километров в час.

Споры из-за самокатов

Самокатчики также стали опасны и для обычных пешеходов. Уже было несколько случаев, когда лихачи наезжали на людей и травмировали их. На сегодняшний день ПДД не выделяет самокатчиков в особую группу, и на них распространяются те же положения, что и на пешеходов. Правила, действующие для велосипедистов, на них тоже не распространяются.

Из-за отсутствия правовых положений в обществе развернулась широкая дискуссия по тому, какие правила нужно вводить для поездок на электросамокатах. Как правило, они все касаются ограничения скорости средства передвижения.

Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов заявил, что люди на электросамокатах должны двигаться со скоростью пешеходного потока. Он отметил, что многие страны приняли это правило.

За регулирование движения самокатов выступает и председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он отметил, что моторы необходимо устанавливать согласно техническому регламенту. Крашенниников не исключил и поправки в ПДД.

Регулирование скорости

Самую частую инициативу по технической регулировки скорости самоката можно воплотить в жизнь. Коммерческий директор компании каршеринга «Карусель» Сергей Четвериков объяснил «360», что у прокатной компании есть возможность ограничить скорость движения самоката.

У нас программно скорость каждого самоката ограничена до 25 километров в час. Даже если самокат будет двигаться с горы, система не даст ему разогнаться больше этого лимита Сергей Четвериков.

Он отметил, что все прокатные компании Москвы ограничили скорость движения до 25 километров в час. Если же выйдет постановление Москвы о дальнейшем снижении скорости, то фирмы «перепрошьют» самокаты.

До тех пор Четвериков посоветовал самокатчикам кататься в тех местах, где нет рядом детей и других пешеходов. Если же человек едет на самокате по тротуару, то ему следует двигаться со скорость пешеходного потока. В том случае, если людей слишком много, имеет смысл слезть с самоката и двигаться уже пешком.

В свою очередь, сооснователь компании «Самокат Шеринг» Сергей Писаренко заявил, что фирмам придется ограничивать скорость, если этого потребуют муниципальные власти.

«Если город будет ограничивать скорость движения самоката, то компаниям придется пойти на это. По сути, компании могут уже сейчас собирать информацию о движении в режиме реального времени на самокатах и предоставлять их департаменту транспорта или властям, чтобы подтверждать, что самокаты не ездят больше определенной скорости. Такими техническими возможностями обладают все современные модели электросамокатов для шеринга», — добавил Писаренко.

Он отметил, что компании могут уже сейчас собирать информацию о движении людей на самокатах в реальном времени и предоставлять их департаменту транспорта. Это поможет доказать, что пользователи не ездят выше определенной скорости.