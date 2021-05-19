Биткоин обвалился и потянул вниз остальные криптовалюты. Накопилось много причин

Курс биткоина обрушился почти на треть в ходе биржевых торгов в среду. При этом самая популярная в мире криптовалюта потянула за собой менее известные. Однако случившееся нельзя назвать неожиданностью — эксперты предсказывали эти события еще месяц назад. Причин для обвала было достаточно.

19 мая стоимость биткоина упала до отметки в 30 тысяч долларов за монету. По сравнению со своим историческим максимумом биткоин подешевел более чем в два раза — в апреле его цена достигла 64,3 тысячи долларов.

При этом не стоит удивляться такой ситуации — эксперты предсказывали обвал криптовалюты еще за месяц до сегодняшних событий. Об этом «360» рассказал специалист по финансовым инструментам и трейдер Вячеслав Зайченко. Он подчеркнул, что выпустил аналитический обзор в конце апреля, в котором объяснил, что стоимость биткоина не продержится на вершине долгое время.

«Я еще тогда говорил, что произойдет снижение стоимости как раз до уровня 30 тысяч долларов по биткоину, и по остальным криптовалютам. Это я к чему — это техническое снижение, которое было прогнозировано заранее, за месяц. И, я думаю, такие же профессионалы, как я, это видели заранее, никакой неожиданности тут не было», — подчеркнул он.

Зайченко уточнил, что резкому снижению курса помогли множество причин.

«Сопровождение фундаментальной информации — оно огромное. Естественно, это отказ компании Tesla принимать биткоины, а также новостной фон перегретости стоимости криптоактивов. Так как это всего лишь технология, она не может быть платежным средством, слишком волатильная, дорого стоит, может резко снизиться. То есть, это просто шум по факту. Технически это было видно еще за месяц», — отметил эксперт.

Виноват Илон Маск?

23 апреля биткоин упал ниже 50 тысяч долларов впервые с марта. Специалисты предположили, что обвал курса более чем на 10% связан с решением президента США Джо Байдена повысить налог на прирост капитала для богатых. Оказать влияние на стоимость могла и единовременная выплата американскими инвесторами налога на криптовалюты.

В мае вокруг биткоина было много негативных новостей. 12 мая Tesla заявила, что временно приостановит продажи электромобилей за эту криптовалюту. Такое решение компания приняла из-за неэкологичного способа их добычи.

При этом глава компании Илон Маск усомнился в децентрализации биткоина и назвал уровень потребляемой им электроэнергии безумным.

«Мы обеспокоены быстрым ростом использования ископаемого топлива для майнинга биткоина, особенно угля, который имеет худшие показатели выбросов среди какого-либо топлива», — написал он в Twitter.

На следующий день курс первой криптовалюты обвалился до 46,9 тысячи долларов.

16 мая в Twitter появился пост, в котором криптоаналитик заявил, что инвесторы опечалятся, если узнают о решении Tesla продать все имеющиеся у компании биткоины. Илон Маск ответил на этот твит уклончиво, написав в комментариях «возможно». Однако рынок решил, что глава компании подтвердил такое намерение. На фоне этого высказывания биткоин стал стоить меньше 45 тысяч долларов.

Однако вскоре Маск забрал свои слова обратно.

«Чтобы прояснить слухи, Tesla не продавала биткоины», — написал он.

19 мая, когда курс криптовалюты упал до 30 тысяч долларов, основатель Space X выложил твит со словом Teslа и двумя эмодзи — бриллиантом и руками. Традиционно словосочетание «бриллиантовые руки» относят к инвесторам, которые держат актив, несмотря на колебания его стоимости, отметил РБК.

Китай добил биткоин

18 мая биткоин продолжил свое падение на фоне нового криптовалютного запрета, который ввел Китай. Страна запретила принимать биткоины в качестве денежных средств. Такие ограничения уже вводились ранее в других государствах, в том числе и в России, однако Китай в этом вопросе имеет достаточно весомую роль. Страна владеет весомой долей майнинга и производства нужного для него оборудования.

В результате многие решили поскорее продать свои биткоины, чтобы не потерять вложенные деньги. Аналитическая компания Glassnode заявила про рекордный приток биткоинов на криптобиржи, который произошел впервые с марта прошлого года.

Нефть упала вслед за биткоином?

19 мая цена нефти марки Brent опустилась ниже $66 за баррель. Речь идет о стоимости фьючерса на такую нефть с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE. Однако это падение никак не связано с биткоином.

«С нефтью все очень просто — нефть у нас четыре месяца росла, должна же она немножко упасть и откорректироваться. Вот она корректируется. Сопровождение фундаментала исключительно в плане макроэкономической статистике по Америке, по тому, что запасов оказалось больше, чем предыдущих, но ниже, чем прогнозировали», — пояснил Зайченко.

Котировки пошли вниз после публикации еженедельного отчета Минэнерго США. В нем сказано, что коммерческие запасы нефти в Америке за прошедшие семь дней увеличились на 1,32 миллиона баррелей.

«Что значит прогнозируемые запасы? Просто какие-то эксперты считали, что запасов должно быть меньше, а их меньше не стало. Просто на этом фоне все посчитали, что есть повод продать фьючерсы, чтобы извлечь из этого прибыль. Ничего такого сверхнеожиданного точно нет, абсолютно прогнозируемо», — отметил эксперт.

Он заверил, что на фоне таких изменений стоимости нет причин переживать за экономику.

«Такие шумы никак на экономике не отражаются. У корпоративного государственного сектора все ценовые уровни формируются поквартально. Соответственно, день, два, три четыре — даже если неделю все это постоит. Конечно, немного отразится на ценах на сырье, но не настолько сильно, чтобы кто-либо от этого серьезно пострадал», — заключил Зайченко.