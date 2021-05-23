Самолет с основателем запрещенного Теlеgrаm-канала вернулся в Минск. Что известно к этому часу

В Минске 23 мая задержали экс главного редактора и одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ранее его объявили в розыск, а сам ресурс признали экстремистским. Протасевич находился на борту самолета, который экстренно сел в Белоруссии из-за сообщения о возможном минировании. Собрали, что известно к этому часу.

Что произошло?

Около 14:00 23 мая в пресс-службе аэропорта Минска заявили об экстренной посадке самолета Ryanair. Воздушное судно направлялось из Афин в Вильнюс, однако практически у границы с Литвой развернулось и приземлилось в столице Белоруссии.

Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы минирования. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе аэропорта. При этом оператор международных аэропортов Литвы заявил, что самолет экстренно сел из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. О бомбе на борту ничего не слышали, причину конфликта не уточнили.

Компания Ryanair позже уточнила, что об угрозе на борту экипажу самолета сообщила белорусская диспетчерская служба. Они же велели посадить самолет в Минске. После этого Ryanair известила все профильные национальные европейские службы безопасности о случившемся.

«Экипаж рейса Ryanair, следовавший из Афин и Вильнюс, сегодня был предупрежден диспетчерской службой Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции перенаправить борт в ближайший аэропорт — Минск», — уточнили в компании.

«Пул Первого» уточнил, что после связи с пилотами воздушного судна о случившемся сразу доложили Александру Лукашенко. Президент «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать».

Канал подчеркнул, что до Вильнюса самолету было гораздо меньше лететь, но они приняли решение просить помощи у Белоруссии. Самолет успешно приземлился, информация о возможном минировании не подтвердилась. СК Белоруссии возбудил уголовное дело о заведомо ложном сообщении об опасности.

На борту находились 123 пассажира — их отправили в транзитную зону для прохождения повторного досмотра, сообщили в аэропорту Минска.

Кто такой Протасевич?

По данным пресс-службы аэропорта Минска, на борту находились 123 пассажира. В их числе — экс главный редактор и один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 20 октября 2020 года Верховный суд Белоруссии признал этот ресурс экстремистским — его создателей объявили в розыск, КГБ внес их в список террористов.

Основателей канала Степана Путило и Романа Протасевича обвинили сразу по ряду статей — «Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности», «Организация массовых беспорядков» и «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок».

В середине ноября стало известно, что мужчины находятся в Польше. Министерство иностранных дел Белоруссии призвало страну выдать их в ближайшие сроки. В ведомстве добавили, что уже передали польской стороне ноту в адрес Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры.

Протасевича задержали, когда самолет приземлился в Минске. Сперва об этом сообщили СМИ, затем информацию подтвердили в МВД Белоруссии.

Реакция

В Литве не согласились с числом пассажиров, которое озвучила Белоруссия. Там заявили, что этим рейсом летели порядка 170 пассажиров из 12 стран, в том числе свыше 90 литовцев. Министерство иностранных дел страны потребовало, чтобы Минск немедленно отпустил самолет, а президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что самолет принудили к посадке в Минске.

«Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима, для международной гражданской авиации», — отметил он.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал ситуацию с самолетом Ryanair в Минске неприемлемой. Он призвал Европу к «жесткой и единой реакции».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Минска незамедлительных объяснений насчет ситуации с самолетом Ryanair и задержанием Романа Протасевича. Она подчеркнула, что все пассажиры этого борта должны иметь возможность продолжить полет.

При этом «Пул Первого» заявил, что Александр Лукашенко «спас Европу» своими действиями. Telegram-канал добавил, что президент Белоруссии поручил поднять в воздух истребитель Миг-29, чтобы сопроводить воздушное судно до границы с Литвой.

Около 18:30 стало известно, что самолет готовится к вылету. В пресс-службе аэропорта уточнили, что завершили все необходимые мероприятия по проверке, заправили самолет топливом и уже загружают багаж. Самолет должен вылететь в 19:00 по местному времени.

«Ничего страшного не было обнаружено, и власти разрешили самолету с пассажирами и экипажем вылететь примерно через пять часов пребывания на земле в Минске», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе.