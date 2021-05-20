Первым делом увести самолет. Как летчики-герои жертвуют жизнями, чтобы спасти людей на земле

Во время учебно-тренировочного полета 19 мая на жилой дом в белорусских Барановичах упал самолет Як-130. Пилоты до последнего оставались в кабине и не пытались катапультироваться. Они хотели увести борт подальше от жилых домов. Оба летчика слишком поздно покинули падающий самолет и погибли.

Жители города считают командира звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрея Ничипорчика и лейтенанта Никиту Куконенко героями. Очевидцам показалось, что у пилотов не получится спасти жилой дом и его жителей.

«Я стояла и думала, что дома не будет, потому что он носом летел в середину дома. Но как-то он вырулил. Летел и взорвался в земле», — рассказала жительница Барановичей Галина Лозовик.

Позже пресс-атташе министра обороны Республики Беларусь Наталья Гаврусик подтвердила, что пилоты стремились увести самолет от города.

«Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. Однако слишком поздно. Оба летчика погибли», — сообщила пресс-атташе министра обороны Республики Беларусь Наталья Гаврусик.

Это не первый случай, когда летчики жертвуют собой, чтобы спасти жителей населенных пунктов. Полковник 61-й истребительной авиабазы Западного оперативно-тактического командования ВВС Беларуси Владимир Карват 23 мая 1996 года, совершая полет над тем же городом Барановичи, заметил сбой в системах истребителя Су-27. Полет выполнялся ночью в облаках, отрабатывались тактические приемы воздушного боя на малых высотах.

Позже стало известно, что в обтекателе хвостовой части начался пожар. Карват получил приказ катапультироваться, на это у него оставалось 14 секунд. Вместо этого он начал уводить 24-тонный самолет от деревень Арабовщина и Большое Гатище. Летчик сумел миновать жилые постройки, и горящий самолет рухнул на землю.

В ноябре 2020 года погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и «Звезды сошлись» Александр Колтовой и его спутница. Они летели на легкомоторном самолете Cessna, когда у него отказал двигатель. Телеведущий хотел посадить борт на МКАД, но ему запретили из-за интенсивного движения. Колтовой решил садиться в поле. В воздухе самолет загорелся и ушел в крутое пике. Тем не менее, Александр сумел вывести из-под удара жилые дома в Люберцах.

В Пушкинском районе Подмосковье недалеко от деревни Мураново 9 июня 2016 года разбился истребитель Су-27 из пилотажной группы «Русские витязи». Погиб пилот самолета майор Сергей Еременко. Он до последнего момента уводил аварийную машину от населенного пункта и смог миновать деревню. Катапультироваться он не успел. Машины прорубила в лесу 100-метровую просеку и от удара о землю взорвалась.

Катастрофа произошла после выступления «Витязей» на церемонии открытия в поселке Ашукино памятника «Авиаторам России».

Источник фото: РИА «Новости».

В Краснодарском крае 23 сентября 2013 года при выполнении учебно-тренировочного полета рухнул на землю самолет Су-25. Капитан Алексей Назаров увел машину на пять километров от станицы Стародеревянской и попытался сесть на кукурузное поле. Летчик не успел катапультироваться, так как соприкоснувшись с землей, самолет взорвался.

Ценой собственных жизней 30 августа 2009 года спасли жителей польского Радома и зрителей авиашоу белорусский летчики полковники Александр Марфицкий и Александр Журавлевич. Во время выполнения фигур высшего пилотажа в воздухозаборник истребителя Су-27УБМ попала птица. Самолет начал резко терять высоту, но пилоты смогли увести его в сторону от места проведения авиашоу и жилых домов.

Очевидцы трагедии рассказали польскому радио, что самолет летел очень низко и упал всего в сотне метров от жилых домов. По их словам, если бы пилоты решили катапультироваться, борт совершенно точно упал бы на жилые дома.