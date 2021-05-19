Як-130 с двумя летчиками потерпел крушение в Барановичах. Есть уже несколько версий

В белорусском городе Барановичи разбился военно-учебный самолет Як-130, погибли два летчика. Точная причина крушения пока неизвестна. Однако само воздушное судно в России считается очень надежным и современным.

За несколько минут до крушения

Самолет разбился при взлете с военного аэродрома. Он упал на частный сектор в городе Барановичи. В результате крушения погибли два летчика. Белорусское ведомство это подтвердило.

«При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести самолет от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Белоруссии.

Местное издание «Наш край» сообщило, что воздушное судно взлетало с аэродрома в направлении Восточного микрорайона. Информация о пострадавших среди жителей дома не поступала.

Местная жительница рассказала, что рухнувший самолет был одним из четырех, отрабатывающих трюки в небе. По ее словам, в какой-то момент авиалайнер потерял высоту, его начало штормить. Летчики хотели увести самолет из города, но не успели покинуть его пределы.

Сейчас на месте крушения работают экстренные службы. И только через время будет озвучена официальная причина произошедшего. Пока можно назвать несколько причин, почему самолет мог упасть сразу после взлета. Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов рассказал «360», что в такое время птицы осуществляют перелет. Они могли попасть в двигатель.

«Это надежный самолет, надо разобраться, что случилось. Может, это связано с перелетом птиц. Они могли попасть в двигатели или систему управления. А может быть, и в фонарь непосредственно кабины самолета, летчик мог потерять сознание от этого удара. Такие случаи были. Пока однозначно о причинах аварии сказать нельзя», — отметил эксперт.

Чем известен Як-130

Як-130 — российский современный самолет, построенный после распада СССР. Главными конструкторами выступили Николай Долженков, Виталий Нарышкин и Константин Попович. Эксплуатировать воздушное судно начали в 2010 году, первый полет был осуществлен в 1996-м.

Источник фото: Минобороны РФ

«Это учебно-боевой достаточно современный самолет. Это самые последние образцы новой техники, буквально принятой на вооружение пять лет назад. Сейчас они интенсивно используются и в Белоруссии, и в России. Скорее всего, в Белоруссии сейчас находится только одна эскадрилья. Что произошло при падении, нужно еще уточнить. Хотя я знаю, что степень надежности его эксплуатации, по данным российских военно-воздушных сил, достаточно высокая. Это новый самолет, он также может многое „прощать“ не совсем подготовленным летчикам, курсантам. Поэтому самолет хороший», — объяснил Попов.

Он отметил, что примерно такой же самолет есть у итальянцев, также несколько летают в Китае.