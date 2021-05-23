Первое Евровидение во время пандемии. Яркие моменты

В Роттердаме прошел финал Евровидения. Manizha выступила с песней Russian Woman, заняв девятое место. Победила Италия, а Британии не досталось ни одного балла. Самые яркие моменты конкурса — в подборке «360».

Финал — это большое шоу из 26 номеров. По 10 участников отбирают из двух полуфиналов, еще шесть — это представители стран — основательниц конкурса и страны, победившей в прошлый раз.

В 2020 году Евровидение отменили из-за коронавируса. У России за это время сменился участник — вместо группы Little Big на конкурс поехала Manizha.

Первой на сцену вышла киприотка Элена Цагрину. Она устроила что-то вроде гриля из преисподней, исполнив песню El Diablo.

Припев был очень похож на одну из песен Леди Гаги. Но на Кипре Элене пришлось объясняться не из-за этого. Ее упрекали в поклонении дьяволу. Певица говорила, что это символ — она отдала свое сердце плохому парню.

Албанка Анжела Перистери спела песню Karma. Декорации практически не изменились, но выступление было спокойнее. Под конец напустили большое количество дыма.

Темнокожая участница из Израиля Эден Алене и ее осовремененный евробит Set Me Free. Много огня и танцпол, похожий на космический корабль 1970-х. Израильтянка взяла самую высокую ноту в истории Евровидения — си шестой октавы.

Бельгия зашла с козырей, послав на конкурс группу Hooverphonic с The Wrong Place — песней, вполне достойной музыкальных чартов и попадания в очередной альбом. Как будто успешные родители пришли на детский праздник.

Сцену оформили в черно-белых тонах, все выглядело камерно и достойно.

Manizha и ее высказывание о стереотипах и нелегкой женской доле — Russian Woman с рэп-перебивками на английском. Костюм-матрешка сработал — выступление получилось очень насыщенным.

Вместе с ней пели известные россиянки, среди которых была Чулпан Хаматова, Нюта Федермессер, Катерина Гордеева. Они появились на заднем экране.

Восемнадцатилетняя хип-хоп-исполнительница с Мальты Destiny продолжила тему сильной женщины в одном конкретном аспекте. Песня Je Me Casse о том, как быть независимой в отношениях.

«Я не твоя конфетка, и я не хочу твоих денег», — поет участница.

В 2015 году она победила на детском Евровидении, на взрослом конкурсе певица заняла седьмое место.

Сербское трио Hurricane показало дискотеку на Балканах Loco Loco. Было много красного и черного. Временами исполнение напоминало Рики Мартина и Шакиру.

И вновь диско начала 2000-х. Британец Джеймс Ньюман с песней Embers. Британскому певцу чертовски не повезло на голосовании. Его выступление оценили в ноль баллов как зрители, так и жюри. Хотя было видно, как он выкладывается.

Швейцарию представил Джон Мухарремай — сын выходцев из Албании и Косова, выступающий под псевдонимом Gjon’s Tears. Он рассказал трогательную историю на французском Tout l’Univers. Manizha назвала певца своим фаворитом.

«Я в него очень верю, потому что он чистый, он очень настоящий, это редкость, я это чувствую», — сказала она телеканалу «Звезда».

Певец показал сильные вокальные данные и занял в итоге третье место.

После него был один из фаворитов конкурса — исландская группа Daði og Gagnamagnið и их зажигательно-мультяшный клип 10 Years. Клип — поскольку группа не смогла выступить вживую. У одного из участников обнаружили коронавирус, и по правилам конкурса их выступление пришлось показывать предзаписано — одну из последних репетиций.

Победитель прошлого Евровидения Дункан Лоуренс также заразился коронавирусом и поэтому выступил в записи.

Подвижная блондинка из Молдавии Наталья Гордиенко и ее танцевальный Sugar. Казалось, что в какой-то момент певица не удержит микрофон, но все обошлось. Продюсером исполнительницы выступил Филипп Киркоров. Певица взяла самую длинную ноту продолжительностью 17 секунд.

Jendrik из Германии и его поп-кантри I Don’t Feel Hate. Много движения, маскот в виде знака V. Германия заняла предпоследнее, 25-е место.

Молодые финские рокеры Blind Channel вышли с песней Dark Side, очень напоминающей по стилю The Rasmus. Перед выступлением они решили расслабиться.

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Также они сделали кавер на песню азербайджанской участницы Efendi. Вот как звучала их совместная версия Mata Hari.

Литва показала группу The Roop с песней Discoteque. Мэр Вильнюса пообещал в случае победы страны устроить такую дискотеку, какой Европа еще не видела.

Украинская электрофолк-группа Go_A вышла на сцену с песней «Шум». Получилось очень необычно. Основателя группы зовут Тарас Шевченко. С момента создания состав менялся 14 раз. Музыканты выступали на площадке, отсылающей к Хэллоуину. В вымершем лесу пела солистка в ярко-зеленом.

Францию представила кудрявая Барбара Прави, экспрессивно спевшая шансон Voilà. Франция в итоге заняла второе место. Ранее Прави написала песню для юной певицы Валентины, одержавшей победу на детском Евровидении в 2020 году.

Норвежец Андреас Хеукеланн, выступающий под именем Tix, спел о павшем ангеле, надев для демонстрации шубу с огромными крыльями. У певца синдром Туретта, который выражается в сильном нервном тике. В своем псевдониме он обыграл эту болезнь. Подергивания видны, когда певец снимает очки. Кстати, на конкурсе зародились романтические отношения — по слухам, исполнитель влюбился в азербайджанскую певицу.

Вот его Falling Angel.

Нидерланды представил автор песен Жангу Макрой. Он родом из бывшей голландской колонии Суринам в Южной Америке. Исполнитель переехал в Европу, чтобы получить музыкальное образование. Макрой исполнил Birth Of A New Age. Было очень похоже на открытие Олимпиады или как минимум чемпионата мира.

Италия выступила под 24-м номером. Страну представили гламурные рокеры Måneskin с песней Zitti E Buoni. До этого они победили на музыкальном фестивале в Сан-Ремо, а теперь одержали победу на Евровидении.

Завершили выступление представители Сан-Марино. Итальянская певица Senhit и американский рэпер Flo Rida, которого непонятно каким ветром занесло на этот конкурс, спели песню Adrenalina.

Впервые в этом году обратный отсчет до закрытия голосования выкладывали телами танцоров. Также впервые разрешили записанный бэк-вокал и показ видео вместо живого выступления.