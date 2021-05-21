«Человечество станет космическим видом». Илон Маск выступил перед россиянами и рассказал о будущем

Во второй день просветительского марафона «Новое знание» перед российской молодежью выступил Илон Маск. Изобретатель с готовностью отвечал на вопросы зрителей, шутил и обещал, что в России скоро появится официальное представительство Tesla. А еще он цитировал Циолковского, мечтал о городе на Марсе и станции на Луне.

В России проходит трехдневный марафон «Новое знание». Его площадками стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Владивосток, Новосибирск и Калининград. Они представят по одному направлению просветительской деятельности: историю, культуру и спорт, индустрию и промышленность, науку, технологии и информационные технологии.

Среди спикеров заявлены представители науки, искусства и дипломатического корпуса России и аппарата президента страны. Из иностранных гостей наибольший интерес у участников марафона вызвали соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и американский предприниматель, инженер Илон Маск.

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Планируется, что зрителями марафона станут более пяти миллионов человек. Организатором мероприятия выступило российское общество «Знание». На своем сайте они разместили трансляцию марафона, которую могут посмотреть все желающие.

Город на Марсе

Первый вопрос Илону Маску задал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента поинтересовался у американца, каким тот видит будущее через 50 лет. Изобретатель выразил уверенность, что технологии, космические путешествия, исследования ДНК и многое другое радикально изменится через полвека.

Маск также отметил, что верит в будущие межзвездные путешествия, которые помогут человечеству вырваться за пределы Солнечной системы. Он напомнил присутствующим слова Константина Циолковского: «Земля — колыбель человечества, но нельзя вечно оставаться в колыбели».

По мнению изобретателя, расширить космические горизонты землян можно с помощью законов физики. Используя антиматерию, можно будет развить скорость в 10–20% скорости света и совершить большой прыжок за пределы Солнечной системы. В качестве примера такого прорыва Маск вспомнил фильм «Интерстеллар».

«Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне. Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом — город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной», — сказал Маск.

Сначала колонистам придется жить под стеклянными куполами, но со временем можно будет обустроиться с большим комфортом, отметил глава SpaceX. Он также добавил, что это может быть следующим шагом международной работы после МКС, которая помогала людям научиться сотрудничать в космосе.

Машины, люди и инопланетяне

Илон Маск рассказал, что скоро в России и странах СНГ официально появится представительство Tesla и, возможно, откроется завод по производству электромобилей. Изобретатель уверен, что в будущем машины будут ездить без водителя. Впрочем, добавил он, это происходит уже сейчас и очень быстро развивается.

Кстати, бизнесмен уже получил приглашение в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев позвал американского бизнесмена построить завод Tesla в Московской области.

Отвечая на вопрос, почему он решил участвовать в российском марафоне, американский бизнесмен отметил, что тут много талантов и энергии. Кроме того, в России очень творческая история в сфере технологий. Илон Маск не скрывал, что восхищается советскими ракетными достижениями и считает, что в отношениях между Россией и США должно быть больше диалога.

Маск также признался, что в традиционном смысле слова не является религиозным. Но при этом он всегда интересовался, откуда появилось человечество и что такое жизнь. Американец добавил, что его философия сейчас такая: нужно расширять объем сознания, чтобы задавать правильные вопросы, чтобы получить ответ от Вселенной.

«Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла», — выразил уверенность создатель Tesla.

Не обошлось и без шуток. Заметив, что его лицо в трансляции выглядит слишком красным, Маск сообщил, что он пришелец из будущего. Предприниматель добавил, что его часто об этом спрашивают и он всегда соглашается и признает, что инопланетянин.

«А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», — сказал Маск.