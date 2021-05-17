Самокаты стали опасны для пешеходов. Но вопрос регулирования вызывает споры

Двое самокатчиков наехали на москвичку и скрылись с места преступления. Такие случаи не редки, а с улучшением технических характеристик самокатов их становится все больше. Регулировать же движение самокатчиков на законодательном уровне оказалось не так просто, как кажется.

На жительницу Москвы, гулявшую по набережной в районе Лужников, наехали два самокатчика. Лихачи скрылись, а женщине пришлось обратиться за помощью к медикам. У нее диагностировали закрытый перелом левой лучевой кости. Правоохранительные органы начали проверку.

Это уже не первый случай аварий с самокатами. В Петербурге пьяные жители на самокатах наехали на двух пешеходов на Невском проспекте. Лихачи ехали по улице на огромной скорости, подрезали друг друга, а один из них катался вприсядку. Одного петербуржца чуть не впечатали в стену, а со вторым самокатчики подрались.

В итоге этим случаем заинтересовался даже глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело.

Действующие правила

Сейчас электросамокаты, а также моноколеса и гироскутеры не выделены в ПДД в отдельную категорию и не признаются транспортными средствами. Поэтому люди, использующие их, рассматриваются как пешеходы. При этом на самокатчиков не распространяются правила, предназначенные для велосипедистов, поэтому ездить по велодорожкам они не могут.

У электросамокатов различаются технические характеристики. Если их мощность превышает 4 кВт, то средство передвижения можно отнести уже к мопедам или даже мотоциклам.

Изменение закона

Многим хотелось бы остановить лихую езду на самокатах и сопутствующие травмы, но, по мнению специалистов, сделать это на законодательном уровне не так просто. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков объяснил «360», что требования к самокатчикам сформулировать сложно, а уследить за их контролем просто невозможно.

Такие виды передвижения должны зависеть от общей культуры. Если она есть, то человек не позволит себе передвигаться, распихивая всех Вячеслав Лысаков.

Депутат отметил, что ограничение скорости самокатов на улицах никак не поможет остановить наезды на людей. В таком случае за превысившим скорость лихачом просто не смогут угнаться, а приставить человека к каждому тротуару тоже нереально. Другая инициатива — ограничение мощности самокатов, но она может привести к запрету их экспорта в Россию.

Урбанист Аркадий Гершман выразил мнение, что самокатчиков нужно приравнять к велосипедистам, а значит, для них нужно делать определенные дорожки, полосы и ограничения по зонам.

Спор об автомобилях

По мнению Гершмана, для самокатчиков точно не нужно вводить требования, как для водителей автомобилей.

«В отличие от машин, электросамокат не источник повышенной опасности», — добавил урбанист.

Автоэксперт Петр Баканов счел, что самокатчики — это такие же водители транспортных средств, как велосипедисты и автомобилисты.

«Для них тоже должна наступать ответственность, и тогда будут защищены все: и водители автомобилей, и велосипедисты, и все остальные», — добавил автожурналист.

По мнению Баканова, несмотря на то, что самокатчики приравнены к пешеходам, они могут разгоняться до 80 километров в час, а при определенном тюнинге даже выше. В итоге у них появляется мощное средство индивидуальной мобильности, но формально они остаются пешеходами.

Баканов предположил, что самокатчикам стоит двигаться по велодорожкам или по краю обочины.