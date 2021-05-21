Метан отравил 10 рабочих в Ростовской области. Газ смертелен, и вот как он действует

Во время очистных работ в канализации под Таганрогом погибли 10 рабочих. По предварительным данным, произошел выброс метана — люди отравились газом. Экологи предполагают, что причиной этого могло быть нарушение техники безопасности или одного из технологических процессов.

Во время ремонта канализации в поселке Дмитриадовка Неклиновского района Ростовской области погибли 10 рабочих. Еще как минимум восемь пострадали. На насосной станции очистных сооружений под Таганрогом работали две бригады коммунальщиков, когда предположительно произошел выброс метана — все они отравились газом. Родственник одной из пострадавших рассказал «360» о том, что семьям пока ни о чем официально не сообщали.

Тела погибших на поверхность земли поднимали спасатели, а сам коллектор оказался залит водой. По данным издания «ДонТР», к 18:40 21 мая сотрудники МЧС завершили поисковые работы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту гибели 10 человек — по статье о нарушении требований промышленной безопасности. Дело о ЧП уже передали в центральный аппарат Следкома по поручению Александра Бастрыкина.

Глава Ростовской области Василий Голубев заявил, что причиной гибели рабочих действительно стало несоблюдение техники безопасности, передает РИА «Новости». Семьям погибших обещали выплатить по миллиону рублей. 22 мая в регионе объявлен траур.

Председатель гордумы и глава приморского города Инна Титаренко назвала случившееся настоящей бедой и тоже обещала оказать семьям всестороннюю поддержку и помощь, сообщает «Комсомольская правда».

«Погибли коммунальщики — специалисты, которые ежедневно трудятся для того, чтобы в наших домах были вода, тепло, свет, газ. И только в редчайших случаях, когда происходят трагедии, подобные сегодняшней, многие задумываются о том, насколько работа коммунальных служб важна, трудна и опасна», — сказала Титаренко.

Жители Дмитриадовки рассказали изданию «Подъем», что авария могла произойти в хлораторной, где обеззараживается водопроводная вода, а сам коллектор был построен еще в советские годы. Все погибшие и пострадавшие — рабочие МУП «Управление Водоканал».

«Гарантированный летальный исход»

Заслуженный эколог РФ, директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук Андрей Пешков уверен, что причиной аварии стало несоблюдение техники безопасности. При таких работах оно почти наверняка грозит здоровью, а зачастую и жизни людей.

«Сероводород, как более агрессивный газ, замещает кислород при реакции с красными кровяными тельцами, гемоглобином. И все — кислород не разносится по организму, а разносится сероводород. Через кровеносную систему он поступает в мозг, человек выключается и умирает от кислородного голодания», — объяснил он.

Опускаться в коллектор без специальных средств защиты органов дыхания, уверен Пешков, нельзя, так как продукты разложения органики — сероводород, метан, аммиак и другие, — ведут к «гарантированному летальному исходу». Согласен с этим и российский эколог, юрист, исполнительный директор Экологического правового центра «Беллона» Артем Алексеев — спасти может только противогаз. Алексеев добавил, что неконтролируемое разложение органических отходов, результатом которого становится выброс метана, может привести и к пожароопасной ситуации.

Кроме защиты органов дыхания, по словам Пешкова, при подобных работах обязательно должно быть и проветривание помещения, в котором находятся люди. Если естественное проветривание невозможно, подключают искусственный поддув воздуха, а также используют замкнутые системы дыхания как у пожарных.

«Такая ситуация в любом случае произошла в результате нарушения или несоблюдения обязанностей работниками предприятия, ответственными за технологические процессы и технику безопасности», — заключил Алексеев.