В России зафиксировали первые случаи мукормикоза — черной плесени - у заболевших COVID-19. Эта инфекция обычно распространена в Азии, но жителям наших широт рано расслабляться. Даже обычная плесень на продуктах и стенах может спровоцировать заболевания.

Человек сталкивается с плесенью в разных местах. Зачастую он застает грибок на просроченной еде или на стенах ванной. Но где бы плесень ни была, она представляет опасность его здоровью.

Под плесенью подразумевают микроскопические грибы, которые формируют нити без крупных плодовых тел. Они имеют общее как с бактериями, так и с растениями и животными.

Плесень в квартирах

По данным Роспотребнадзора, плесневые грибы размножаются в сырых местах и помещениях, которые плохо проветривают. Они могут завестись практически на любом материале — бетоне, дереве, ковре, ткани и пластике. Плесень может оказаться в кондиционере, стиральной и посудомоечной машине, вытяжке и в мусорке. Но чаще всего ее можно встретить в сырых ванных комнатах и цветочных горшках.

Среди признаков появления грибка выделяют острый и сырой запах, а после образовываются беловатые, серые и черные пятна.

Человек может вдохнуть споры плесени и навредить этим своему здоровью. Грибки могут осесть в легких и бронхах и выделять опасные токсины. В результате у человека может начаться аллергия, кашель, кровотечение из носа, астма. А в некоторых случаях плесень может вызвать внутреннее кровотечение и поражение внутренних органов.

Предотвращение заразы

Чтобы не навредить своему здоровью Роспотребнадзор советует меньше находиться в сырых и плохо проветриваемых помещениях, а также регулировать влажность воздуха — она должна быть от 45-60%. Жителям также советуют регулярно проветривать помещение, и в частности ванные комнаты, а также регулярно убираться в квартире. Если же в квартире уже есть заплесневелые вещи, то их стоит выкинуть.

В том случае, если плесень попала в организм, стоит обратиться к врачу.

Плесень на продуктах

Если с плесенью на стенах и потолках сталкиваются обычно жители плохо проветриваемых и сырых квартир, то еду, покрытую грибками, видел каждый. Зачастую людям жалко выбросить испорченную еду и они убирают только уже испорченную часть. Однако такая пищевая привычка может быть чревата последствиями.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила, что даже небольшое пятно на еде говорит о том, что пища заражена. Любая плесень, кроме «благородных» голубой и зеленой может оказаться вредной.

По данным Роспотребнадзора, самой ядовитой считается желтая плесень. Она может оказаться на еде, если та хранилась в сыром помещении. И именно из-за токсинов желтой плесени умерли люди, вскрывшие гробницы фараонов в Египте.

Отличная среда для появление грибков — это рыхлая структура еды и высокая влажность. Она часто встречается на хлебе, овощах, фруктах, зернах и орехах.

Помимо аллергии плесень вызывает поражение желудка и кишечника. Она провоцирует диарею и воспалительные процессы с выделением слизи.

Грибки и ковид

Не так давно в России выявили случаи заражения «черной плесенью» или мукормикозом у больных COVID-19. До этого в Индии фиксировали большое число заболеваний «черным грибком» у инфицированных.

Мукормикоз характеризуется поражением носа, глотки, глаз, а в некоторых случаях и мозга. Возбудители этой инфекции находятся в почве, гнилых растениях и овощах.

Чаще всего болезнь выявляют в Юго-Восточной Азии, где плохие условия жизни и недоступная медицинская помощь.

Мукормикоз представляет опасность для тех, у кого ослаблен иммунитет и для тех, кто находится на химиотерапии и страдает от ВИЧ.

Для защиты от грибка врач-дерматолог Елена Склярова посоветовала чаще бывать на свежем воздухе, проветривать жилище и приобрести устройство для обеззараживания воздуха по желанию.