Большие новости 13 октября. Стрельба в Москве, Путин о нефти за $100, видео аварии с Собчак

Подросток устроил стрельбу из страйкбольного ружья недалеко от школы на юго-западе Москвы. Президент России Владимир Путин не исключил, что цена на нефть поднимется до 100 долларов за баррель. Такое заявление он сделал на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя». Момент смертельной аварии с участием машины, в которой ехала Ксения Собчак, попал на камеры видеонаблюдения. Водитель Mercedes грубо нарушил правила. Об этих и других событиях среды, 13 октября, — в дайджесте «360».

Стрельба по московской заброшке

Подросток устроил стрельбу из страйкбольного ружья около заброшенной больницы на Ленинском проспекте в Москве. Юноша не учел, что рядом находятся две школы. Учителя после звуков выстрелов забаррикадировались вместе со школьниками в классах и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители оперативно задержали молодого стрелка. По данным СМИ, он оказался сыном топ-менеджера компании «Лукойл». В данный момент юноша дает объяснения сотрудникам полиции.

Нефть по 100$

Президент России Владимир Путин не исключил, что цены на нефть вырастут до 100 долларов за баррель. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя». Российский лидер отметил, что сейчас нефтяной рынок находится на подъеме, но все еще нестабилен. Россия вместе с партнерами по соглашению ОПЕК+ прикладывает усилия для того, чтобы привести его в порядок.

Авария с Собчак попала на видео

Момент столкновения автомобиля Mercedes, где находилась Ксения Собчак, и Volkswagen попал на видео. На опубликованных кадрах видно, что таксист, который вез ведущую в аэропорт, выехал на встречную полосу после обгона автобуса. Автоюрист Дмитрий Славнов в беседе с «360» не исключил, таксист не увидел двигавшийся ему навстречу автомобиль из-за темного времени суток.

Хохлома — проявление ненависти

Facebook счел неприличным слово «хохлома» и заблокировали пост российского блогера. Популяризатор российской космонавтики Виталий Егоров рассказал о ракете «Союз», которую раскрасили в традиционной промысловой манере. Как пояснил сам автор записи, модераторы социальной сети увидели в слове «хохлома» проявление ненависти. В качестве аргумента он прикрепил сообщение от администрации, где говорится, что в социальной сети запрещено использовать враждебные высказывания и оскорбления.

Поклонская улетит в Кабо-Верде

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская стала послом России в Кабо-Верде. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин. В Сети тут же появились комментарии, что Поклонскую отправили в почетную ссылку. Но новый посол заявила, что все это детский лепет, а сама она давно мечтала начать дипломатическую карьеру. Чиновник МИД Украины Олег Николенко заявил, что Киев будет настаивать на выдаче российского посла. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова посоветовала коллеге заняться применением украинских законов на своей территории.

Рекорд «Игры в кальмара»

Список самых популярных сериалов Netflix возглавила «Игра в кальмара». Менее чем за месяц его историю про игры на выживание группы неудачников посмотрели 111 миллионов человек. Россияне впечатлились стильными костюмами и масками надзирателей и начали срочно искать объявления, чтобы купить подобные наряды на предстоящий Хэллоуин. Вслед за популярностью сериала слава обрушилась и на исполнителей главных ролей. Подробнее про каждого из них можно прочитать в материале «360».