Очевидцы сообщили о стрельбе рядом с московской школой № 1260 в Москве, сообщил Mash. По данным Telegram-канала «112», огонь открыл парень в камуфляжной форме.

Учебное заведение оцепили. Школьники остаются внутри. Также правоохранители оцепили соседнюю школу № 1265.

По данным журналистов, в городе ввели план «Сирена» для поиска вооруженного злоумышленника.

В пресс-службе столичного главка МВД «360» сказали, что к ним поступило сообщение о хлопке по адресу: Ленинский проспект, дом 66.

«На место выехали сотрудники полиции, проводится проверка. Пока не нашли ни стрелявшего, ни очевидцев», — пояснили в пресс-службе.

Telegram-канал «112» уточнил, что в полицию обратилась местная жительница, которая увидела около учебного заведения молодого человека с оружием. Стрельба, предположительно, велась в воздух.