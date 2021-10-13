Россияне массово захотели купить костюмы из сериала «Игра в кальмара»

В пресс-службе Объявлений «ВКонтакте» рассказали, что российские граждане начали активнее интересоваться костюмами из сериала «Игра в кальмара». Запрос на поиск вырос более чем в три раза, написала «Газета.ru».

Наибольшей популярностью пользуются красные костюмы надзирателей. Средняя цена на этот товар составляет 2850 рублей. Кроме того, в продаже начали появляться конфеты «Сахарная сота», на которых участники «Игры в кальмара» должны были вырезать определенные фигуры.

По словам представителя онлайн-сервиса, запросы на площадке со словами «Игра в кальмара» выросли на 233% всего за неделю. Также был отмечен интерес к белым слипонам — в этой обуви ходили герои сериала.

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал самым масштабным проектом за всю историю сервиса Netflix.