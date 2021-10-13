«Игра в кальмара» сделала главных героев звездами. Что мы о них знаем?

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» за две недели произвел фурор на Netflix. Он возглавил топы более, чем в 90 странах, и стал самым популярным зарубежным проектом платформы. Невиданная слава пришла и к актерам — число их подписчиков из нескольких тысяч быстро переросло в несколько миллионов. «360» рассказывает самое интересное о звездах «Игры в кальмара».

«Игра в кальмара» повествует о 456 жителях Южной Кореи, попавших в тяжелое финансовое положение. Чтобы выйти из него, они соглашаются участвовать в загадочной игре, состоящей из нескольких уровней и длящейся шесть дней. Есть лишь одно «но»: проигравших не отпускают домой, а убивают. И с каждой смертью сумма финального выигрыша становится больше.

Режиссер сериала Хван Дон-хек более 13 лет пытался реализовать проект, но его долго считали убыточным. Теперь «Игра в кальмара» может стать не только самым популярным зарубежным проектом Netflix, но и просто самым востребованным у зрителей сериалом на платформе. Популярность и узнаваемость актеров уже взлетела до небес.

Чон Хо Ен (Кан Сэ Бек, № 067)

Главной звездой сериала стала актриса и модель Чон Хо Ен, исполнившая роль северокорейской перебежчицы и мелкой воровки Кан Сэ Бек. Ее героиня нуждалась в деньгах, чтобы поддержать младшего брата и найти мать, оставшуюся в Северной Корее.

Количество подписчиков в Instagram у актрисы почти дошло до 20 миллионов, а до выхода сериала было всего 400 тысяч.

Место рождения: Сеул, Южная Корея.

Дата рождения: 23 июня 1994 года, 27 лет.

Знак зодиака: Рак.

Параметры: Рост — 177 сантиметров, вес — 58 килограммов, фигура — 78 — 58 — 87.

Карьера: Среди обывателей Чон Хо Ен стать известна только после съемок в «Игре в кальмара», но в мире моды она уже давно завоевала себе имя. Она вошла в число 50 лучших моделей по версии models.com, снялась для обложки корейского Vogue и участвовала в показах таких брендов как Chanel, Louis Vuitton, Prada и Dolce & Gabbana. Она работает моделью с 16 лет и уже успела поучаствовать в четвертом сезоне корейской версии Next Top Model.

Роль Кан Сэ Бек стала дебютом модели кино. Чтобы точно передать характер своего персонажа, она общалась с настоящими северокорейскими перебежчиками, просматривала документальные фильмы о них и изучала боевые искусства. Она также вела ежедневный дневник от лица своей героини.

Личная жизнь: С 2016 года модель встречается с 36-летним корейским актером Ли Дон Хви, прославившимся ролями в сериале «Ответ в 1988», а также в фильмах «Служанка» и «Экстремальная работа». Возлюбленного Чон Хо Ен называет своим наставником в вопросе актерского мастерства.

В социальных сетях Чон Хо Ен не публикует фотографии со своим молодым человеком, а о ее жизни известно мало: у нее есть два брата и сестра, а ее отец является успешным ресторатором. Также модель близко дружит с солисткой группы Blackpink Ким Дженни.

Прическа: До съемок в сериале главной фишкой Чон Хо Ен были ее длинные ярко-красные волосы. Они не подходили образу северокорейской перебежчицы, поэтому модели пришлось коротко постричься и вернуться к натуральному цвету волос.

Прическа ее героини многим пришлась по вкусу, девушки по всему миру стремятся ее повторить. Их даже не пугает, что для этого придется делать рваную челку.

Ли Джон-джэ (Сон Ги-хун, № 456)

Ли Джон-джэ исполнил роль главного героя сериала, неудачника и игромана Сон Ги-хун. Все в его жизни разваливается: его уволили с работы, жена ушла и забрала дочь, а он вынужден жить со своей больной матерью.

До выхода «Игры в кальмара» у актера не было аккаунта в Instagram. После успеха сериала Ли Джон-дже зарегистрировался в соцсети и у него появилось более трех миллионов подписчиков.

Место рождения: Сеул, Южная Корея.

Дата рождения: 15 декабря 1972 года, 48 лет. По другим данным, родился 15 марта 1973 года.

Знак зодиака: Рак/Рыбы.

Параметры: Рост — 180 сантиметров.

Карьера: Путь к славе у Ли Джон-джэ тоже начался с модельного бизнеса — его заметил дизайнер Ха Ен Су, когда будущий актер работал в кафе. Первой ролью в кино стала одна из главных ролей в южнокорейской дораме «Учитель-динозавр», а успех принесла роль в драме «Чувства» 1994 года.

Вплоть до 2006 года Ли Джон-джэ активно снимался, а потом сделал перерыв в четыре года. В 2010 году он вновь совершил прорыв в своей карьере, сыграв в фильме знаменитого южнокорейского режиссера Пак Чхан Вука «Служанка», который завоевал успех среди европейской публики.

Самые известные работы Ли Джон-джэ — это фильмы «Физиогномика», «Воры», «Избави нас от лукового», «Домик у моря», «Новый мир» и сериалы «Песочные часы» и «Советник». До «Игры в кальмара» ему часто доставались роли антагонистовантогонистов

Личная жизнь: Ли Джон-джэ достаточно скрытен в вопросах личной жизни. Известно, что у актера нет ни детей, ни жены. Его последние публичные отношения с актрисой Ким Мин Хи продолжались с 2003 по 2006 год. Ходили слухи, что у звезды «Игры в кальмара» был роман с бывшей женой наследника Samsung Group Ли Чжэ Ена Им Сэ Рен, но сам актер опровергал это.

Пак Хэ-су (Чо Санг Ву, № 218)

Пак Хэ-су исполнил роль одного из самых неоднозначных персонажей сериала — Чо Санг Ву, по поводу которого споры в социальных сетях идут до сих пор. Чо Санг Ву — разорившийся инвестор, влезший в огромные долги и получивший обвинение в мошенничестве.

Фанатки Чо Санг Ву: «Я ненавижу тебя…но я люблю тебя…но я ненавижу тебя»

Пак Хэ-су тоже завел Instagram только после выхода «Игры в кальмара». Сейчас у него уже более двух миллионов подписчиков.

Место рождения: Южная Корея.

Дата рождения: 21 ноября 1981 года, 39 лет.

Знак зодиака: Скорпион.

Параметры: Рост — 181 сантиметр.

Карьера: Дебют Пак Хэ-су состоялся не в кино, а в мюзикле «Мистер Лобби» в 2007 году. После этого он играл в таких спектаклях, как «Ангел по имени Желание» и «Аннапурна».

Он также сыграл во многих известных в Южной Корее сериалах, но чаще всего ему доставались роли второго плана. Самые известные работы Пак Хэ-су — это сериалы «Легенда синего моря», «Шесть летящих драконов», «Мудрая жизнь в тюрьме», «Мастер», «Химера» и фильм «Квантовая физика».

Сейчас в Южной Корее готовятся снимать ремейк испанского сериала Netflix «Бумажный дом», где актеру предложили роль Берлина.

Личная жизнь: Как и большинство корейских знаменитостей, Пак Хэ-су предпочитает держать свою личную жизнь в секрете. Однако известно, что 14 января 2019 года он женился на своей девушке после года отношений. Она младше него на шесть лет и не известна публике. А 29 сентября 2021 года у пары родился сын.

Хо Сон-тхэ (Чан Док Су, № 101)

Актер Хо Сон-тхэ исполнил роль Чана Док Су, бандита, готового убить всех на своем пути. В игру он пошел, чтобы получить деньги и скрыться от врагов, жаждущих его смерти. Для съемок в сериале «Игра в кальмара» за один месяц актер набрал 17 килограмм

В отличие от предыдущих двух актеров Хо Сон-тхэ ведет Instagram давно. Число его подписчиков после выхода «Игры в кальмара» выросло в сорок раз и почти достигло двух миллионов.

Место рождения: Пусан, Южная Корея.

Дата рождения: 20 октября 1977 года, 43 года.

Знак зодиака: Весы.

Параметры: Рост — 180 сантиметров.

Карьера: В кино Хо Сон-тхэ пришел уже в зрелом возрасте. В 2011 году он в шутку отправил заявку на участие в шоу талантов, а уже в 2012-м дебютировал в эпизодической роли в фильме «Маскарад». С тех пор он ежегодно появлялся минимум в одном фильме с небольшой ролью. Популярность ему принесла роль в картине «Эпоха теней».

В 2015 году Хо Сон-тхэ позвали в телесериал «Город солнца», после чего он начал активно сниматься не только в полнометражных картинах. Самые известные сериалы с ним — «Пентхаус», «Криминальный город» и «Уважаемый судья».

Связь с Россией: Хо Сон-тхэ окончил факультет русского языка в Пусанском национальном университете после чего начал работать в российском представительстве LG.

Когда российские фанаты «Игры в кальмара» узнали, что актер понимает русский язык и даже говорит на нем, а потом обнаружили фото с водкой «Байкал», комментарии к его постам заполонили слова восхищения. Сам актер оказался рад такому вниманию и даже публиковал в своем аккаунте мемы с собой и Владимиром Путиным.

Личная жизнь: О личной жизни Хо Сон-тхэ ничего неизвестно, ни про жену, ни про детей он никогда не говорил.

Анупам Трипати (Али Абдул, № 199)

Персонажи индийского или пакистанского происхождения в корейских сериалах появляются редко и чаще всего имеют эпизодическую роль. «Игра в кальмара» стала исключением, сделав Али Абдула, персонажа Анупама Трипати, одним из центральных персонажей истории.

Один стереотип все же остался: Али Абдул гастарбайтер из Пакистана. Он согласился на игру, потому что его начальник отказался ему платить. При этом на тяжелой фабричной работе Абдул потерял два пальца на руке. В сериале есть сцена, где подобным образом оказывается покалеченным алчный начальник Абдула

По мнению зрителей, персонаж Анупама Трипати был одним из самых добрых в сериале. Единственное, чего он хотел, это обеспечить деньгами свою жену и новорожденного сына.

Чтобы сыграть выходца из Пакистана, Трипати пришлось набирать вес. Он также смотрел документальные фильмы о жизни мигрантов и больше времени проводил со знакомыми-пакистанцами, чтобы усвоить особенности дикции на языуе урду.

После выхода «Игры в кальмара» на Instagram-аккаунт Анупама Трипати подписалось более 2,5 миллиона человек.

Место рождения: Нью-Дели, Индия.

Дата рождения: 2 ноября 1988, 32 года.

Знак зодиака: Скорпион.

Параметры: Рост — 172 сантиметра.

Карьера: Трипати по национальности индиец, он родился в семье среднего класса в Нью-Дели. В 2006 году он начал учиться пению и актерскому мастерству, а в 2010 году по совету друга подал заявку на стипендию в Корейском национальном университете искусств. Получив ее, он переехал в Южную Корею, где живет до сих пор.

По словам актера, первое время ему было очень трудно адаптироваться к культурным и языковым различиям, но сейчас он отлично говорит на корейском, который выучил за первые два года жизни в стране.

Его дебют в кино состоялся в картине «Ода моему отцу» в 2014 году. С тех пор Анупам Трипати регулярно появлялся в фильмах и сериалах, но его роли были второстепенными. Чаще всего актеру индийского происхождения приходилось играть рабочего мигранта. Наиболее известные сериалы с его участием — «Потомки солнца» и «Плейлист больницы».

Анупам Трипати также увлекается пением и часто публикует каверы в своем Instagram.

Личная жизнь: О личной жизни Трипати ничего неизвестно. Он не распространяется ни о семье, ни о любовных отношениях, предпочитая говорить исключительно о своей профессии.