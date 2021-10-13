Молодой человек, которого задержали в Москве после стрельбы по заброшенному зданию на Ленинском проспекте, оказался сыном топ-менеджера компании «Лукойл», сообщил источник Ura.ru. В разговоре с «360» мужчина от комментариев отказался.

Стрельба произошла сегодня около заброшенного здания на Ленинском проспекте. После этого в нескольких школах, расположенных рядом, прозвучал сигнал тревоги. Стрелявшего быстро задержали.

Оказалось, что ему 15 лет. Ружье было страйкбольным. Сейчас парень находится в отделе полиции. Идет проверка.

По данным Telegram-канала «112», в доме задержанного провели обыск, во время которого были найдены два электрических и шесть спринговых пистолетов. По информации источника «112», отец подростка заявил, что сын увлекается страйкболом и пошел в лес пострелять.

В ГУ МВД ранее заявили, что в результате случившегося никто не пострадал. Все дети после того, как сигнал тревоги был отменен, были отправлены домой.